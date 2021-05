Марсолёт совершил четвёртый полёт — быстрее, дальше и дольше

Марсианский вертолёт «Изобретательность» (Ingenuity) массой 1,8 кг поднялся 30 апреля со дна кратера Езеро на Марсе и совершил свой четвёртый, самый сложный полёт на Красной планете.

Снимок «Изобретательности» перед 4-м полётом

Напомним: изначально полёт был назначен на вчера, но не состоялся по техническим причинам. Но уже сегодня команда сообщила в Twitter : «Успех. Марсианский вертолёт совершил свой четвёртый полет, двигаясь дальше и быстрее, чем когда-либо прежде. Он также сделал больше фотографий, пролетая над поверхностью Марса. Мы ожидаем, что эти изображения будут получены в более поздней передаче данных, но камера Hazcam марсохода "Настойчивость" (Perseverance) уже прислала снимок, сделанный во время полёта».

Снимок «Изобретательности» во время 4-го полёта

По словам членов вертолётной команды, если всё прошло по намеченному плану, дрон сделал 60 фотографий с помощью навигационной камеры, направленной вниз, и пять снимков — с помощью 13-мегапиксельной цветной камеры во время своего четвёртого полёта. Кстати, недавно JPL опубликовала мини-видео с навигационной камеры, сделанное во время 3-го полёта:

The aerial journey continues!?

The #MarsHelicopter will soon embark on a new operations demonstration phase. It’ll shift its focus from proving flight is possible on Mars to demonstrating flight operations that future aerial craft could utilize. https://t.co/wH9OHZvIjv pic.#twitter#.com/Is50qZWhhk

— NASA JPL (@NASAJPL) April 30, 2021