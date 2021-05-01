Марсолёт совершил четвёртый полёт — быстрее, дальше и дольше

Марсианский вертолёт «Изобретательность» (Ingenuity) массой 1,8 кг поднялся 30 апреля со дна кратера Езеро на Марсе и совершил свой четвёртый, самый сложный полёт на Красной планете.

Марсолёт совершил четвёртый полёт — быстрее, дальше и дольше

Снимок «Изобретательности» перед 4-м полётом

Напомним: изначально полёт был назначен на вчера, но не состоялся по техническим причинам. Но уже сегодня команда сообщила в Twitter: «Успех. Марсианский вертолёт совершил свой четвёртый полет, двигаясь дальше и быстрее, чем когда-либо прежде. Он также сделал больше фотографий, пролетая над поверхностью Марса. Мы ожидаем, что эти изображения будут получены в более поздней передаче данных, но камера Hazcam марсохода "Настойчивость" (Perseverance) уже прислала снимок, сделанный во время полёта».

Марсолёт совершил четвёртый полёт — быстрее, дальше и дольше

Снимок «Изобретательности» во время 4-го полёта

По словам членов вертолётной команды, если всё прошло по намеченному плану, дрон сделал 60 фотографий с помощью навигационной камеры, направленной вниз, и пять снимков — с помощью 13-мегапиксельной цветной камеры во время своего четвёртого полёта. Кстати, недавно JPL опубликовала мини-видео с навигационной камеры, сделанное во время 3-го полёта:

The aerial journey continues!?
The #MarsHelicopter will soon embark on a new operations demonstration phase. It’ll shift its focus from proving flight is possible on Mars to demonstrating flight operations that future aerial craft could utilize. https://t.co/wH9OHZvIjv pic.#twitter#.com/Is50qZWhhk

— NASA JPL (@NASAJPL) April 30, 2021

Пока не ясно, сделает ли «Изобретательность» снимок марсохода «Настойчивость» с воздуха — во время третьего полёта ровер попал на одну из фотографий. Так или иначе, на борту «Настойчивости» имеется два микрофона, и сегодня ровер впервые попытался записать звук полёта дрона.

Марсолёт совершил четвёртый полёт — быстрее, дальше и дольше

Снимок «Настойчивости» с воздуха во время 3-го полёта — ровер в верхнем левом углу

Марсолёт «Изобретательность» достиг всех своих технологических целей во время предыдущих трёх испытательных полётов, прошедших 19 апреля, 22 апреля и 25 апреля. Поэтому во время четвёртого запуска операторы решили пойти дальше: дрон поднялся на 5 метров, преодолел расстояние в 266 метров и достиг максимальной скорости в 13 км/ч, продержавшись в воздухе 117 секунд. Ранее максимальным расстоянием было 100 м, скорость — 7,2 км/ч, а время полёта — 80 секунд (высота взлёта при этом не увеличилась).

Марсолёт совершил четвёртый полёт — быстрее, дальше и дольше

Снимок «Изобретательности» перед 4-м полётом

JPL доказала, что полёты в марсианской атмосфере вполне возможны и теперь переходит к демонстрационной фазе, во время которой постарается понять, как наблюдение с воздуха и другие технические возможности подобной аппаратуры смогут помочь в будущих миссиях.

Напомним: ровер «Настойчивость» (Perseverance) размером с автомобиль приземлился внутри кратера Езеро диаметром 45 километров 18 февраля — тогда вертолёт массой 1,8 кг ещё был прочно закреплён на днище марсохода в сложенном состоянии. После сброса кожуха «Настойчивость» развернул «Изобретательность», довёл заряд батарей вертолёта до 100 %, выгрузил его на поверхность Марса и отъехал на небольшое расстояние, дав возможность солнечному свету достичь вертолёта, питаемого от солнечных батарей. До этого момента дрон питался от марсохода, а после перешёл на получение энергии исключительно от Солнца — она требуется не только для полётов, но и для обогрева во время холодных марсианских ночёвок (температура опускается до –90 °C).


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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