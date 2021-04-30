Четвёртый полёт марсианского вертолёта Ingenuity не состоялся, специалисты ищут причину

Четвёртый полёт марсианского вертолёта Ingenuity не состоялся, специалисты ищут причину

Марсианский вертолёт «Изобретательность» (Ingenuity) до сегодняшнего дня успешно справлялся со всеми трудностями, которые ждали его на Красной планете. Дрон уже успел совершить три успешных полёта, но четвёртая попытка оказалась неудачной. Специалисты Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) США изучают ситуацию и намерены в ближайшее время повторить попытку взлёта.

«Целься высоко и летай, летай снова. Амбициозный четвёртый полёт вертолёта не состоялся, но команда специалистов проводит оценку данных и намерена в ближайшее время повторить попытку. Мы будем держать вас в курсе», — говорится в сообщении Лаборатории реактивного движения (JPL) NASA, которое было опубликовано в Twitter.

Стоит отметить, что первый полёт Ingenuity также не прошёл согласно первоначальному плану. Из-за сбоя программного обеспечения он был перенесён с 11 на 19 апреля, но с тех пор вертолёт трижды успешно поднимался над марсианской поверхностью. Четвёртый и пятый полёты должны стать настоящей проверкой возможностей дрона, поскольку они будут более продолжительными. Согласно плану четвёртого полёта, дрон должен подняться на высоту 5 метров и переместиться в южном направлении на 84 метра, пролетая над небольшими скалами и ударными кратерами, а также делая снимки марсианской поверхности каждые 1,2 метра.

Aim high, and fly, fly again. The #MarsHelicopter's ambitious fourth flight didn't get off the ground, but the team is assessing the data and will aim to try again soon. We'll keep you posted. https://t.co/TNCdXWcKWE pic.#twitter#.com/HDaF0fAILs

— NASA JPL (@NASAJPL) April 29, 2021

Стоит отметить, что Ingenuity уже справился с выполнением основных целей, которые возлагались на него. Он доказал возможность полёта в марсианской атмосфере, продемонстрировал возможность совершения управляемого полёта на другой планете, а также раскрыл другие возможности, демонстрируемые во время испытаний на Земле.

«Когда после третьего полёта Ingenuity успешно сел на поверхность, мы знали, что нам удалось накопить более чем достаточно данных, чтобы помочь инженерам проектировать будущие поколения марсианских вертолётов. Теперь мы планируем расширить диапазон, скорость и продолжительность полёта, чтобы лучше понять производительность», — сказал главный инженер Ingenuity в JPL Дж. Баларам (J. Balaram).


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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