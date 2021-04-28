Илон Маск заявил, что каждый дом должен быть оснащён системой хранения электроэнергии

Бизнес Tesla по реализации солнечных панелей и систем стационарного хранения электроэнергии пока развивается не очень успешно, но если ранее руководство винило в этом дефицит аккумуляторных ячеек, то недавно признало и ошибки в политике ценообразования. Илон Маск на отчётном мероприятии заявил, что в идеале каждый дом должен стать мини-электростанцией.

Источник изображения: Tesla

Уязвимости американской энергосистемы были продемонстрированы февральскими погодными аномалиями в Техасе. Если бы большинство домов в этой местности оснащалось системами стационарного хранения электроэнергии, как заявил Илон Маск (Elon Musk) на квартальной конференции, существенной части проблем удалось бы избежать. Основная проблема генерации электроэнергии с привлечением возобновляемых ресурсов — это их нестабильность. Ночью солнечный свет не может заряжать батареи, ветер может менять силу или просто уступать место штилю, поэтому энергосистема нуждается в буферах для хранения электроэнергии.

Ими и должны стать стационарные системы на базе литиевых аккумуляторов, предлагаемых Tesla. С недавних пор компания решила прекратить продажу солнечных панелей в отдельности от фирменных систем хранения. Илон Маск пояснил, что оснащение жилищ такими стационарными аккумуляторами вовсе не является столь затратным мероприятием, как кажется. Во-первых, для изготовления таких систем, которые не чувствительны к габаритам и массе, сгодятся и более дешёвые аккумуляторы на базе железа и лития. Им даже не нужен фосфат железа как таковой, фосфор из этой формулы можно исключить, а запасов лития и железа на нашей планете предостаточно. Во-вторых, лития в составе аккумуляторов не более одного?двух процентов по массе, и проблема отрасли с его добычей больше заключается в наличии перерабатывающей инфраструктуры, а не собственно природных запасов.

Глава Tesla пояснил, что перевод автопарка на электротягу станет серьёзным вызовом для энергосистемы планеты, даже если не считать необходимость строительства зарядных станций. Он призвал не обольщаться по поводу появления каких-то прогрессивных методов передачи электроэнергии на расстояния. Эффект сверхпроводимости при комнатной температуре он назвал мифом, а в развитии энергосетей призвал рассчитывать на старые добрые медь и алюминий. По его словам, полный отказ от машин с ДВС увеличит энергопотребление в два раза от текущего уровня. Перевод систем отопления зданий на электричество в совокупности с электрификацией автопарка увеличит потребности человечества в электричестве втрое, как резюмировал Илон Маск.



