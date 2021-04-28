Создан сельскохозяйственный робот для выжигания сорняков лазерами

Создан сельскохозяйственный робот для выжигания сорняков лазерами

Лазеры, искусственный интеллект и дизельный двигатель оказались убойным сочетанием для автономной сельскохозяйственной техники, которой надо работать по гектарам культурных насаждений. Предложенный компанией Carbon Robotics робот по автоматическому уничтожению сорняков за час работы сжигает лазерами до 100 тыс. сорных растений, работая днём и ночью. С таким роботом фермерам не придётся гнуть спину дни напролёт или использовать химикаты.

Роботизированная тележка по уничтожению сорняков несёт на борту камеры высокого разрешения и блок по интеллектуальной обработке изображения с камер. При распознавании сорных растений на грядке в дело вступают восемь лазеров, каждый из которых имеет мощность 150 Вт. Лазеры выжигают сорняки в точке роста и не дают им разрастись, что не уничтожит их полностью, но замедлит разрастание.

Традиционными методами уничтожения сорняков были и остаются прополка и обработка сильными гербицидами. Это время, труд и расходы на дорогую химию, не говоря о нанесении вреда окружающей среде. Лазерная прополка не решает вопрос с сорняками кардинально, в отличие от обработки гербицидами, но с точки зрения экологии — это очень и очень хорошее решение.

Автономный робот по уничтожению сорняков за сутки может обработать от 6 до 8 гектар насаждений. Вес агрегата составляет 4300 кг. Для глобальной навигации устройство использует GPS. Разработчик утверждает, что запасы роботов на 2021 год распроданы и начат приём заказов на 2022 год. Фермерам очень понравилась это решение.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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