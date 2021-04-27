В США успешно запустили супертяжелую ракету Delta IV Heavy с секретным грузом Пентагона

Что именно выводила ракета в рамках NROL-82 - неизвестно. Однако, на сайтах и форумах любителей космоса предполагают, что на орбиту вышел 19-тонный разведывательный спутник KH-11 (18) Kennen компании Lockheed Martin, который будет делать снимки Земли. Предполагается, что оптика этих спутников с главным зеркалом до 2,4 м в диаметре позволяет получать изображения поверхности Земли до примерно 15 см на пиксель.
Фото: NRO/Twitter
Фото: Sam Sun/Twitter
Напомним, 6 февраля 2018 года американская компания SpaceX запустила самую мощную ракету в мире с личным автомобилем бизнесмена Илона Маска на борту.