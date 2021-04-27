В США успешно запустили супертяжелую ракету Delta IV Heavy с секретным грузом Пентагона

Для конфигурации Heavy это уже 13-й запуск.

В США успешно запустили супертяжелую ракету Delta IV Heavy с секретным грузом Пентагона
Delta IV Heavy
Фото: #twitter#.com/ulalaunch

Американская компания United Launch Alliance успешно вывела на промежуточную орбиту спутник Национального управления военно-космической разведки США с секретным грузом.

Об этом сообщает ULA.

Запуск миссии NROL-82 осуществлялся с помощью сверхтяжелой ракеты Delta IV Heavy. Для конфигурации Heavy это уже 13-й запуск.

Эта двухступенчатая одноразовая ракета - самая тяжелая в семействе Delta. Один ее запуск обходится минимум в $ 400 млн. Ракету называют "горящей" из-за особенностей ее запуска.

?LIFTOFF of the United Launch Alliance #DeltaIVHeavy rocket with the #NROL82 mission for the @NatReconOfc! pic.twitter.com/mT5kWbgcne

— ULA (@ulalaunch) April 26, 2021

Что именно выводила ракета в рамках NROL-82 - неизвестно. Однако, на сайтах и форумах любителей космоса предполагают, что на орбиту вышел 19-тонный разведывательный спутник KH-11 (18) Kennen компании Lockheed Martin, который будет делать снимки Земли. Предполагается, что оптика этих спутников с главным зеркалом до 2,4 м в диаметре позволяет получать изображения поверхности Земли до примерно 15 см на пиксель.

Фото: NRO/Twitter

Фото: Sam Sun/Twitter

Напомним, 6 февраля 2018 года американская компания SpaceX запустила самую мощную ракету в мире с личным автомобилем бизнесмена Илона Маска на борту.

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