Фото дня: великолепное ожерелье диаметром два световых года

На сайте космической обсерватории «Хаббл» (NASA/ESA Hubble Space Telescope) в рубрике «Изображение недели» представлен прекрасный снимок туманности Ожерелье (Necklace Nebula), которая располагается на удалении приблизительно 15 000 световых лет от нас.

Запечатлённая структура также известна под обозначением PN G054.2-03.4. Она находится в небольшом тусклом созвездии Стрелы. Объект был обнаружен сравнительно недавно — в 2005 году, в ходе обзора IPHAS.

Туманность образована двойной звёздной системой. Приблизительно 10 тыс. лет назад одно из этих светил расширилось до таких размеров, что поглотило компаньона. Меньшая звезда при этом продолжила обращаться по орбите внутри расширившегося светила, увеличивая скорость вращения звезды-гиганта. В таких условиях газовая оболочка огромного светила расширяется в космос. Диаметр туманности составляет приблизительно два световых года.

Представленное изображение является композитным: оно составлено на основе нескольких снимков, переданных на Землю с борта «Хаббла». Съёмка осуществлялась при помощи инструмента Wide Field Camera 3 — наиболее технологически совершенного прибора космической обсерватории. Ниже можно посмотреть изображение в полном разрешении:



