Илон Маск вручит $100 миллионов тому, кто найдет способ борьбы с глобальным потеплением

Миллиардер и генеральный директор Tesla Маск заявил о $100 млн призового фонда изобретателю, который найдет способ борьбы с глобальным потеплением и даст возможность экономически выгодно превращать углекислый газ в топливо. Об этом пишет Reuters.

Илон Маск вручит $100 миллионов тому, кто найдет способ борьбы с глобальным потеплением
Фото: reuters.com

Детали предложения

Предприниматель-миллиардер Маск в четверг, 22 апреля, предложил изобретателям $100 млн призовых денег на разработку способов борьбы с глобальным потеплением путем экономически выгодного выкачивания углекислого газа из атмосферы или океана. При этом изобретатель подчеркнул, что открыт и для увеличения размера приза со временем

«Сейчас у нас только одна планета. Даже если существует 0,1% шанса на катастрофу — зачем рисковать?» — Илон Маск

Технология скачивания углерода может иметь решающее значение для достижения уровня нулевых выбросов к 2050 году.

Конкурс продлится четыре года и финализирует ко Дню Земли 2025 года.

Объявленный приз называют «самым поощрительным в истории».

Контекст

Программа Маска XPRIZE Carbon Removal за $100 млн направлена на поиск жизнеспособного решения для ежегодного удаления 1000 тонн из атмосферы с потенциалом значительного увеличения.

Претенденты должны иметь план по улавливанию углерода как минимум на 100 лет.

Организаторы заявили, что получат отзывы к середине мая и превратят рекомендации в правила.

Улавливание и хранение углерода вызывают растущий интерес, поскольку потепление климата привело к таянию ледников, усилению тропических штормов и привело к «затоплению солнечным днем» все большего числа прибрежных районов. Пока страны работают над сокращением выбросов, ученые говорят, что технология удаления углерода также будет иметь решающее значение для достижения цели свести выбросы к нулю к 2050 году.

«Необходимо решить как стоимость, так и масштабируемость. Будет ли достаточно углерода, чтобы иметь значение, и можем ли мы позволить себе это как цивилизация? Это две вещи, которые имеют значение», — сказал Маск.

Проекты по улавливанию углерода уже получили поддержку стартапов Кремниевой долины, государственных чиновников, обеспокоенных медленными темпами сокращения выбросов, а также источников выбросов, в том числе нефтяных компаний, стремящихся компенсировать свое воздействие на климат.

Кратко

Есть множество стартапов Кремниевой долины, которые конкурируют в этом вопросе. По данным PitchBook, в прошлом году компании по удалению углерода, поддерживаемые венчурным капиталом, привлекли $336,5 млн.

В понедельник, 19 апреля, XPRIZE объявил двух победителей отдельного приза в размере $20 млн за разработку технологий добавления выбросов электростанций в бетон. Одним из них является компания CarbonCure Technologies, базирующаяся в Канаде и поддерживаемая отдельными фондами Билла Гейтса, Amazon.com Inc (AMZN.O) и др.

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