Вертолет NASA на Марсе установил несколько рекордов

Ingenuity пролетел рекордные 50 м на высоте 5 м, развив при этом рекордную скорость 2 м/с.

Летательный аппарат "Гениальность" Аэрокосмического агентства США NASA 25 апреля совершил третий испытательный полет на Марсе, во время которого установил несколько рекордов.

Как информировали в NASA, вертолет Ingenuity пролетел рекордные 50 м на высоте 5 м, развив при этом рекордную скорость 2 м/с, что примерно равно 7 км/ч.

В NASA отметили, что в этот раз Ingenuity летел быстрее и дальше, чем при любых испытаниях на Земле.

Во время полета операторы проверили видеокамеры и программное обеспечение вертолета.

Четвертый полет Ingenuity должен состояться через несколько дней.

Как сообщалось, американское космическое агентство NASA в понедельник, 19 апреля, впервые запустило вертолет в атмосфере Марса. Первый внеземной дрон сумел подняться на высоту три метра и продержался там несколько десятков секунд.