Вертолет NASA на Марсе установил несколько рекордов
Ingenuity пролетел рекордные 50 м на высоте 5 м, развив при этом рекордную скорость 2 м/с.
Летательный аппарат "Гениальность" Аэрокосмического агентства США NASA 25 апреля совершил третий испытательный полет на Марсе, во время которого установил несколько рекордов.
Как информировали в NASA, вертолет Ingenuity пролетел рекордные 50 м на высоте 5 м, развив при этом рекордную скорость 2 м/с, что примерно равно 7 км/ч.
В NASA отметили, что в этот раз Ingenuity летел быстрее и дальше, чем при любых испытаниях на Земле.
Во время полета операторы проверили видеокамеры и программное обеспечение вертолета.
Четвертый полет Ingenuity должен состояться через несколько дней.
Как сообщалось, американское космическое агентство NASA в понедельник, 19 апреля, впервые запустило вертолет в атмосфере Марса. Первый внеземной дрон сумел подняться на высоту три метра и продержался там несколько десятков секунд.