Группа из 15 французов ради эксперимента прожила 40 дней в пещере

Они жили без телефонов, часов и солнечного света.

Группа из 15 французов ради эксперимента прожила 40 дней в пещере
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Фото: aquatek-filips.livejournal.com

Во Франции 15 человек ради эксперимента прожили 40 дней в пещере Ломбрис, на западе страны.

Об этом сообщает BBC.

В эксперименте Deep Time приняли участие восемь мужчин и семь женщин в возрасте от 27 до 50. Они жили без телефонов, часов и солнечного света. Добровольцы спали в палатках и не контактировали с внешним миром. Электроэнергию они добывали с помощью велосипеда, а воду набирали из колодца, который располагался на глубине 45 метров под землей.

Ученые провели такой эксперимент, чтобы установить, как люди смогут адаптироваться к полной изоляции и жить в подобных условиях.

В субботу, 24 апреля, участники исследования поднялись на поверхность.

Напомним, в марте в Марселе полиция разогнала около 6500 людей, собравшихся на карнавал без масок.

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