В Украине во второй раз провели трансплантацию почки ребенку от умершего донора

Авиация Нацгвардии и полицейские способствовали срочной транспортировке донорских органов из Запорожья в Киев.

Авиация Нацгвардии и полицейские способствовали срочной транспортировке донорских органов из Запорожья в Киев .

Об этом говорится на сайте МВД .

В Запорожье жизнь женщины оборвал инсульт. Родственники погибшей разрешили трансплантацию ряда органов, благодаря которым удастся спасти три других жизни.

"Было принято решение осуществить перелет самолетом Нацгвардии, чтобы как можно быстрее транспортировать врачей из столицы в Запорожье", - рассказал заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко.

Он присутствовал в аэропорту во время отправки бригады медиков из “Охматдета” и Национального института хирургии и трансплантологии имени А. Шалимова. Там врачи получили донорские органы и вернулись в Киев .

В Запорожье была сделана трансплантация почки, а в Киеве 11-летнему мальчику пересадили почку. Кроме того, печень предусматривалась для женщины, у которой диагностирован цирроз.

"Одну почку пересадили на месте в областной клинической больнице, которую после Киева можно считать вторым центром пересадки в Украине. Вторую почку назначили для 11-летнего Богданчика, который находился в клинике '' ОХМАТДЕТ". Это уже вторая трансплантация почки от умершего донора. Ранее трансплантации детям в Украине делали только от родных, но из-за биологической несовместимости не всегда можно было", - отметил Геращенко.

Мальчик умер бы без такой пересадки в течение нескольких месяцев. Донорскую печень сегодня пересадили хирурги-трансплантологи в Институте имени Шалимова.

"Очень важно, что мы благодаря авиации Нацгвардии и полицейским получили такую возможность, настолько оперативно прибыть к донору, а затем вернуться к реципиентам. Именно оперативность и высокий профессионализм врачей-трансплантологов играют определяющую роль в этом процессе", - отметил руководитель отдела трансплантации и хирургии печени института им. Шалимова Александр Гриненко.

Напомним, впервые за последние 13 лет украинские врачи пересадили костный мозг взрослому пациенту от родственника.