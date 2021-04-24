В Украине во второй раз провели трансплантацию почки ребенку от умершего донора

Авиация Нацгвардии и полицейские способствовали срочной транспортировке донорских органов из Запорожья в Киев.

Авиация Нацгвардии и полицейские способствовали срочной транспортировке донорских органов из Запорожья в Киев.

Об этом говорится на сайте МВД.

В Запорожье жизнь женщины оборвал инсульт. Родственники погибшей разрешили трансплантацию ряда органов, благодаря которым удастся спасти три других жизни.

"Было принято решение осуществить перелет самолетом Нацгвардии, чтобы как можно быстрее транспортировать врачей из столицы в Запорожье", - рассказал заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко.

Он присутствовал в аэропорту во время отправки бригады медиков из “Охматдета” и Национального института хирургии и трансплантологии имени А. Шалимова. Там врачи получили донорские органы и вернулись в Киев.

В Запорожье была сделана трансплантация почки, а в Киеве 11-летнему мальчику пересадили почку. Кроме того, печень предусматривалась для женщины, у которой диагностирован цирроз.

"Одну почку пересадили на месте в областной клинической больнице, которую после Киева можно считать вторым центром пересадки в Украине. Вторую почку назначили для 11-летнего Богданчика, который находился в клинике '' ОХМАТДЕТ". Это уже вторая трансплантация почки от умершего донора. Ранее трансплантации детям в Украине делали только от родных, но из-за биологической несовместимости не всегда можно было", - отметил Геращенко.

Мальчик умер бы без такой пересадки в течение нескольких месяцев. Донорскую печень сегодня пересадили хирурги-трансплантологи в Институте имени Шалимова.

"Очень важно, что мы благодаря авиации Нацгвардии и полицейским получили такую возможность, настолько оперативно прибыть к донору, а затем вернуться к реципиентам. Именно оперативность и высокий профессионализм врачей-трансплантологов играют определяющую роль в этом процессе", - отметил руководитель отдела трансплантации и хирургии печени института им. Шалимова Александр Гриненко.

Напомним, впервые за последние 13 лет украинские врачи пересадили костный мозг взрослому пациенту от родственника.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
На Марсе впервые запустили вертолетНа Марсе впервые запустили вертолет
Компания Илона Маска получила контракт на отправку астронавтов на ЛунуКомпания Илона Маска получила контракт на отправку астронавтов на Луну
Первый полёт марсианского вертолёта Ingenuity запланирован на 19 апреляПервый полёт марсианского вертолёта Ingenuity запланирован на 19 апреля
Tesla программно увеличит ёмкость бытовых аккумуляторов Powerwall 2 в полтора разаTesla программно увеличит ёмкость бытовых аккумуляторов Powerwall 2 в полтора раза
На станцию "Академик Вернадский" прибыла новая украинская антарктическая экспедицияНа станцию "Академик Вернадский" прибыла новая украинская антарктическая экспедиция
Блок рекламы


Похожие новости
В Украине впервые за 13 лет пересадили костный мозг от родственникаВ Украине впервые за 13 лет пересадили костный мозг от родственника
В "Охматдете" впервые провели трансплантацию почкиВ "Охматдете" впервые провели трансплантацию почки
Клиника "Шарите" подтвердила "британский" коронавирус в Украине, но не нашла штаммов из ЮАР и БразилииКлиника "Шарите" подтвердила "британский" коронавирус в Украине, но не нашла штаммов из ЮАР и Бразилии
В Украине официально подтвердили "британский" штамм коронавирусаВ Украине официально подтвердили "британский" штамм коронавируса
С начала года в Украине осуществили 19 трансплантаций органовС начала года в Украине осуществили 19 трансплантаций органов
В Украине зарегистрировали вторую вакцину. Это Pfizer (видео)В Украине зарегистрировали вторую вакцину. Это Pfizer (видео)
Новые штаммы COVID-19 в Украине пока не обнаружены, - ВОЗНовые штаммы COVID-19 в Украине пока не обнаружены, - ВОЗ
Второй за два дня зонд достиг орбиты МарсаВторой за два дня зонд достиг орбиты Марса
Мощности ВИЭ в Украине за год выросли на 22%, до 8,5 ГВтМощности ВИЭ в Украине за год выросли на 22%, до 8,5 ГВт
Во Львове впервые провели операцию по пересадке печениВо Львове впервые провели операцию по пересадке печени
Последние новости
Подгружаем последние новости