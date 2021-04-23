В Украине впервые за 13 лет пересадили костный мозг от родственника

С 2008 года пациентов отправляли на операции за границу.

Впервые за последние 13 лет украинские врачи пересадили костный мозг взрослому пациенту от родственника. Пациентом стал 18-летний Александр Цимбалюк из Прикарпатья. Сегодня, 23 апреля, после успешной операции его выписали из Киевского центра ТКМ, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

"Донором для Александра согласился стать его 20-летний брат. Забор клеток состоялся 16 марта 2021 года в Национальной детской специализированной больнице "Охматдет". 17 марта после 13-летнего перерыва состоялась операция по трансплантации костного мозга взрослому пациенту от донора. 23 апреля, на 36 день после операции, Александра Цимбалюка выписали из Киевского центра ТКМ", - говорится в сообщении.

Киевский центр ТКМ - единственное место в стране, где выполняли такие операции. С 2003 года их сделали шесть. Последнюю - в 2008-м. Далее из-за отсутствия специфического оборудования вынуждены были прекратить. С тех пор все взрослые украинцы с раком крови и апластической анемией, которые даже имели донора среди родственников, вынуждены были ехать за границу.

В 2020 году на средства МОЗ за границу на ТКМ отправили 138 взрослых украинцев. Одна такая операция стоила более 3,5 млн гривень. Сейчас трансплантации в Украине полностью оплачивает МОЗ Украины. Стоимость трансплантации костного мозга - 1,36 млн грн.

Напомним, год назад в Украине впервые пересадили костный мозг от неродного донора. Пациентом стал годовалый Назар, донором - гражданин Германии.