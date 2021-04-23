SpaceX отправила к МКС корабль с четырьмя астронавтами
Компания Илона Маска осуществила вторую пилотируемую миссию.
Ракета-носитель Falcon 9 компании SpaceX с кораблем модели Crew Dragon стартовала к Международной космической станции, куда доставит экипаж из четырех астронавтов для полугодовой миссии.
Запуск провели в 12:49 по киевскому времени с территории Космического центра имени Кеннеди на мысе Канаверал.
На МКС полетели астронавты NASA Шейн Кимбро и Меган Макартур, астронавт Японского космического агентства Акихико Хосиде и астронавт Европейского космического агентства Томас Песке.
Таким образом на станцию впервые доставят представителей сразу трех мировых космических агентств. Также впервые к МКС будут пристыкованы два корабля Crew Dragon, поскольку на станции уже пристыкован аналогичный корабль, который ранее привез на МКС экипаж. Он должен вернуться на Землю в конце апреля - начале мая.
Согласно сообщению SpaceX, после пуска первой ступени Falcon 9 сделал успешную посадку на платформу Of Course I Still Love You в Атлантическом океане. В сообщении компании отмечается, что SpaceX в 80-й раз сохранила первую ступень ракеты, которая использовалась для орбитального запуска.
Напомним, Crew Dragon компании SpaceX Илона Маска со второй попытки стартовал к МКС 30 мая 2020 года. Первую попытку 27 мая отменили из-за плохой погоды. На борту находились двое астронавтов - Роберт Бенкен и Дуглас Херли.
Это был первый в истории пилотируемый космический запуск, осуществленный частной компанией. До этого людей в космос отправляли только государства - СССР (РоSSия), США и Китай.
Кроме того, для США запуск Crew Dragon стал первым пилотируемым полетом за девять лет. После того, как в 2011 году закрылась программа Space Shuttle, астронавтов NASA на МКС доставляли роSSийские корабли "Союз".