Tesla программно увеличит ёмкость бытовых аккумуляторов Powerwall 2 в полтора раза

Аккумуляторы Tesla Powerwall 2 в ближайшем будущем станут ещё эффективнее, сообщил глава компании Tesla Илон Маск (Elon Musk) в Twitter. Для бытовых накопителей электроэнергии в следующем месяце компания выпустит бесплатное программное обновление, которое увеличит их пиковую ёмкость более чем на 50 %. Ранее глава Tesla заявил, что отныне бытовые энергетические продукты компании будут продаваться только в комплектах.

Tesla программно увеличит ёмкость бытовых аккумуляторов Powerwall 2 в полтора раза

Источник изображения: Teslarati

«Стабильная и пиковая мощность аккумуляторов Powerwall 2 выше, чем заявлена в рекламе. Теперь, когда мы собрали достаточной объём эксплуатационных данных, Tesla может бесплатно разблокировать их полный потенциал через программное обновление в следующем месяце. В зависимости от времени производства батареи, это обновление может повысить её мощность более чем на 50 % при температуре окружающей среды 30 градусов по Цельсию», — написал Маск.

Tesla программно увеличит ёмкость бытовых аккумуляторов Powerwall 2 в полтора раза

Обновление придёт «по воздуху». Как отмечает ресурс Teslarati, в некоторых случаях повышение мощности на 50 % может привести к более быстрому расходу ресурса аккумулятора, однако преимущества в повышенной мощности всё равно превышают возможные недоставки. Также огорчает тот факт, что не все батареи Powerwall 2 смогут получить вышеупомянутую прибавку мощности в 50 %, а лишь те, которые были произведены после определённой даты, о чём, судя по всему, более подробно будет сообщено позже.

Согласно прошлогоднему отчёту EnergySage, батареи Tesla Powerwall являются самыми популярными бытовыми аккумуляторами на американском рынке. Заложенная в них технология позволяет компании эффективно конкурировать с другими предложениями в данном сегменте. Отмечается, что Tesla Powerwall являются самым доступным вариантом, исходя из стоимости хранения одного кВт·ч энергии.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Вакцина от коронавируса: ученые говорят, что для создания иммунитета нужно ввести три дозыВакцина от коронавируса: ученые говорят, что для создания иммунитета нужно ввести три дозы
На Марсе впервые запустили вертолетНа Марсе впервые запустили вертолет
Компания Илона Маска получила контракт на отправку астронавтов на ЛунуКомпания Илона Маска получила контракт на отправку астронавтов на Луну
Китай собирается выйти за границы Солнечной системы к 2049 годуКитай собирается выйти за границы Солнечной системы к 2049 году
Первый полёт марсианского вертолёта Ingenuity запланирован на 19 апреляПервый полёт марсианского вертолёта Ingenuity запланирован на 19 апреля
Блок рекламы


Похожие новости
Tesla вместе с немцами разрабатывает «принтер» для синтеза РНК. Это облегчит создания вакцин, в том числе от COVID-19Tesla вместе с немцами разрабатывает «принтер» для синтеза РНК. Это облегчит создания вакцин, в том числе от COVID-19
Видеосравнение: дрон Skydio 2 понимает окружение лучше, чем автопилот TeslaВидеосравнение: дрон Skydio 2 понимает окружение лучше, чем автопилот Tesla
Что останется от Tesla Roadster, запущенного в космосЧто останется от Tesla Roadster, запущенного в космос
Tesla займётся дизайном космических кораблейTesla займётся дизайном космических кораблей
Tesla к концу года хочет устанавливать 1000 солнечных крыш в неделюTesla к концу года хочет устанавливать 1000 солнечных крыш в неделю
Японские учёные разработали полностью новый электролит для литиево-ионных аккумуляторовЯпонские учёные разработали полностью новый электролит для литиево-ионных аккумуляторов
Boeing признал проблемы в программном обеспечении StarlinerBoeing признал проблемы в программном обеспечении Starliner
Еврокомиссия одобрила выделение €3,2 млрд государственной помощи на исследование аккумуляторовЕврокомиссия одобрила выделение €3,2 млрд государственной помощи на исследование аккумуляторов
Tesla представила новую версию солнечных панелей для крыш домовTesla представила новую версию солнечных панелей для крыш домов
Космический аппарат SpaceX получил аккумуляторы от электромобиля TeslaКосмический аппарат SpaceX получил аккумуляторы от электромобиля Tesla
Последние новости
Подгружаем последние новости