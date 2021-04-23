Tesla программно увеличит ёмкость бытовых аккумуляторов Powerwall 2 в полтора раза

Аккумуляторы Tesla Powerwall 2 в ближайшем будущем станут ещё эффективнее, сообщил глава компании Tesla Илон Маск (Elon Musk) в Twitter . Для бытовых накопителей электроэнергии в следующем месяце компания выпустит бесплатное программное обновление, которое увеличит их пиковую ёмкость более чем на 50 %. Ранее глава Tesla заявил, что отныне бытовые энергетические продукты компании будут продаваться только в комплектах.

Источник изображения: Teslarati

«Стабильная и пиковая мощность аккумуляторов Powerwall 2 выше, чем заявлена в рекламе. Теперь, когда мы собрали достаточной объём эксплуатационных данных, Tesla может бесплатно разблокировать их полный потенциал через программное обновление в следующем месяце. В зависимости от времени производства батареи, это обновление может повысить её мощность более чем на 50 % при температуре окружающей среды 30 градусов по Цельсию», — написал Маск.

Обновление придёт «по воздуху». Как отмечает ресурс Teslarati, в некоторых случаях повышение мощности на 50 % может привести к более быстрому расходу ресурса аккумулятора, однако преимущества в повышенной мощности всё равно превышают возможные недоставки. Также огорчает тот факт, что не все батареи Powerwall 2 смогут получить вышеупомянутую прибавку мощности в 50 %, а лишь те, которые были произведены после определённой даты, о чём, судя по всему, более подробно будет сообщено позже.

Согласно прошлогоднему отчёту EnergySage, батареи Tesla Powerwall являются самыми популярными бытовыми аккумуляторами на американском рынке. Заложенная в них технология позволяет компании эффективно конкурировать с другими предложениями в данном сегменте. Отмечается, что Tesla Powerwall являются самым доступным вариантом, исходя из стоимости хранения одного кВт·ч энергии.



