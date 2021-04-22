?США поставили цель вдвое уменьшить выбросы к 2030 году

Соединенные Штаты Америки поставили цель к 2030 году сократить выбросы парниковых газов на 50-52% по сравнению с 2005 годом.

Об этом в четверг объявили представители Белого дома, пишут американские СМИ .

Новая необязывающая цель, объявленная перед климатическим саммитом, вдвое амбициознее предыдущей, установленной администрацией Барака Обамы. Она предусматривала сокращение выбросов на 26-28% к 2025 году.

Заявленная цель соответствует оптимистичному сценарию, при котором температура Земли в 2100 году будет на 1,5°С выше доиндустриального уровня. Пока планета движется по сценарию, который предусматривает потепление на 3°С до 2100 года.

Ожидается, что все 40 мировых лидеров, которых президент Джо Байден пригласил на этот саммит, сообщат о новых обязательствах сократить выбросы. Великобритания и Евросоюз , например, к 2030 году собираются уменьшить выбросы на 68% и 55% соответственно.

Китай, который наряду с США является главным загрязнителем атмосферы, хочет достичь углеродной нейтальности до 2060 года.

Напомним, что Кабинет министров Украины в 2018 году принял стратегию низкоуглеродного развития Украины. Она предусматривает, что в 2050 году выбросы парниковых газов (углекислый газ, метан, оксид азота) в Украине составят 35% от уровня 1990 года.