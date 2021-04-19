На Марсе впервые запустили вертолет

Первый пробный полет должны были осуществить еще 11 апреля, но его перенесли из-за проблем с системой управления. После корректировки программного обеспечения дрон получил разрешение на пробный полет, который состоялся сегодня утром.
Тестовое испытание подтвердило, что вертолет способен летать в разреженной атмосфере Марса.
Позже в этом месяце дрон осуществит еще несколько коротких полетов, цель которых - установить особенности применения беспилотних аппаратов в деле исследования Марса или Титана.