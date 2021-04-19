На Марсе впервые запустили вертолет

Плотность атмосферы Красной планеты гораздо ниже, чем на Земле.

Фото: twitter.com/NASAJPL

Американское космическое агентство NASA в понедельник, 19 апреля, впервые запустило вертолет в атмосфере Марса.

Первый внеземной дрон сумел подняться на высоту три метра и продержался там несколько десятков секунд. Трансляция полета велась на Youtube-канале NASA.

Дрон Ingenuity ("Изобретательность") доставили на Марс вместе с новым ровером Perseverance ("Настойчивость") в феврале этого года.

You wouldn’t believe what I just saw.

More images and video to come...#MarsHelicopterhttps://t.co/PLapgbHeZU pic.twitter.com/mbiOGx4tJZ

— NASA's Perseverance Mars Rover (@NASAPersevere) April 19, 2021

Первый пробный полет должны были осуществить еще 11 апреля, но его перенесли из-за проблем с системой управления. После корректировки программного обеспечения дрон получил разрешение на пробный полет, который состоялся сегодня утром.

Тестовое испытание подтвердило, что вертолет способен летать в разреженной атмосфере Марса.

Позже в этом месяце дрон осуществит еще несколько коротких полетов, цель которых - установить особенности применения беспилотних аппаратов в деле исследования Марса или Титана.

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