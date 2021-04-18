Компания Илона Маска получила контракт на отправку астронавтов на Луну

Стоимость контракта - 2,9 млрд долл.

Компания Илона Маска SpaceХ получила контракт на 2,9 млрд долларов на отправку астронавтов на Луну в 2024 году.

Об этом говорится на сайте NASA.

NASA готовится отправить астронавтов на исследование Луны в рамках программы Artemis.

Фото: SpaceX

SpaceX продолжит разработку первого коммерческого посадочного аппарата, безопасно выведет следующих двух американских астронавтов на лунную поверхность. По крайней мере один из этих астронавтов войдет в историю как первая женщина на Луне. Еще одна цель программы - высадка первого цветного человека на лунную поверхность.

Мощная ракета доставит четырех астронавтов на борт космического корабля "Орион" для их многодневного путешествия на лунную орбиту. Там два члена экипажа перейдут в систему посадки человека SpaceX (HLS) для последнего этапа своего путешествия на поверхность Луны.

"Благодаря этому NASA и наши партнеры выполнят первую демонстрационную миссию с экипажем на поверхность Луны в 21 веке, агентство делает шаг вперед для равноправия женщин и долгосрочных исследований глубокого космоса", - отметили в NASA.

Планируется провести тестирование многоразового корабля Starship для гарантии безопасности астронавтов.

Напомним, Украина стала девятой страной-пидписанткой договоренностей в рамках программы аэрокосмического агентства США NASA "Артемида" о принципах исследования Луны, Марса, комет и астероидов в мирных целях.

Цель программы Artemis - высадка двух астронавтов у южного полюса Луны в 2024 году и обеспечение постоянного присутствия людей на спутнике до конца десятилетия. Этого NASA рассчитывает достичь с помощью международных партнеров, а также при содействии частных компаний.

В мае прошлого года NASA представило международные правила освоения Луны.