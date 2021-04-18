Первый полёт марсианского вертолёта Ingenuity запланирован на 19 апреля

Первый полёт марсианского вертолёта Ingenuity запланирован на 19 апреля

Стало известно о том, что переносившийся несколько раз первый полёт марсианского вертолёта «Изобретательность» (Ingenuity) состоится 19 апреля в 10:30 по московскому времени. Об этом пишет издание The Verge со ссылкой на данные Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) США.

Вертолёт Ingenuity массой 1,8 кг прибыл на Марс 18 февраля на борту марсохода «Настойчивость» (Perseverance). С тех пор его первый полёт откладывался неоднократно. На поверхность красной планеты дрон спустился 4 апреля и с тех пор специалисты NASA проводят предполётную подготовку.

После отделения от марсохода питание дрона обеспечивается исключительно за счёт солнечной энергии, которая необходима для поддержания работоспособности систем и обогрева во время холодных марсианских ночей, когда температура падает до –90 °С. Первоначально предполагалось, что вертолёт взлетит над поверхностью Красной планеты 11 апреля, однако в ходе подготовки к полёту была выявлена ошибка в программном обеспечении дрона. Инженеры Лаборатории реактивного движения (JPL) NASA решили изменить и переустановить программное обеспечение на Ingenuity, для чего им потребовалось несколько дней.

Во время полёта Ingenuity поднимется примерно на три метра над поверхностью Марса, затем зависнет на месте на 30 секунд, после чего развернётся и осуществит посадку. Во время полёта камера, размещённая на нижней стороне дрона, будет делать 30 снимков марсианской поверхности в секунду. В это же время вторая камера будет смотреть на горизонт и делать снимки, пока Ingenuity находится в полёте. Кроме того, марсоход Perseverance занял оптимальную позицию для того, чтобы запечатлеть полёт дрона во всех деталях.

Трансляция полёта марсианского вертолёта Ingenuity будет доступна в режиме онлайн 19 апреля в 10:30 по московскому времени на сайте NASA, а также на YouTube-канале агентства и других платформах.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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