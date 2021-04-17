Китай собирается выйти за границы Солнечной системы к 2049 году

В пятницу руководитель китайского проекта по исследованию Луны Ву Вэйрен (Wu Weiren) сообщил, что Китай вскоре запустит два космических корабля к разным краям солнечной системы. Выход аппаратов в межзвёздное пространство ожидается в 2049 году — к столетию образования Китайской Народной Республики. Это будут миссии подобные американским «Вояджерам» по изучению границ гелиосферы. Предполагается, что запуск аппаратов состоится в 2024 году.

Китай собирается выйти за границы Солнечной системы к 2049 году

Головная ударная волна (передняя граница гелиосферы) у молодой звезды. Источник изображения: NASA/ESA/Hubble Heritage Team/STScI/AURA

Ранее Китай предоставлял отчёт о проекте по изучению гелиосферы. На сегодняшний день планы миссии практически готовы, но окончательная конфигурация аппаратов пока не утверждена. Предполагается, что в качестве силовых установок аппаратов миссии «Межзвёздный экспресс» выбраны радиоизотопные термоэлектрические генераторы (РИТЭГ) с массой научной полезной нагрузки более 50 кг.

Один из аппаратов будет направлен к носу гелиосферы, а другой — к её хвосту. Для достижения точек назначения аппаратам придётся преодолеть расстояние в 100 астрономических единиц или около 15 млрд км. Запущенные в конце 70-х годов прошлого века по подобному маршруту американские «Вояджеры» к настоящему дню удалились на 22,7 и 18,9 млрд км (152 и 126 а.е.) от Земли. Два китайских корабля станут шестым и седьмым космическими кораблями, которые окажутся способными выйти за границы Солнечной системы (после американских Pioneer 10 и 11, Voyager 1 и 2 и New Horizons).

Китай собирается выйти за границы Солнечной системы к 2049 году

Ожидаемая конфигурация китайского «Межзвёздного экспресса». Источник изображения: spacenews.com

Ещё одна китайская миссия к границам гелиосферы ожидается в 2030 году, но запуск аппарата будет произведён перпендикулярно солнечной эклиптике. Все три аппарата по пути к границам гелиосферы проведут изучение встречных космических объектов — астероидов в поясе Койпера, Юпитера и Нептуна. Один из китайских зондов достигнет Юпитера в 2029 году, а другой — в 2033-м. Мимо Нептуна один из аппаратов пролетит в 2038 году.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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