В Google предложили посмотреть, как менялась Земля за 37 лет

Программа Google Earth получила наибольшее обновление за последние годы. В ней появилась функция Timelapse, которая позволяет пользователям увидеть изменения, произошедшие на планете Земля за последние 37 лет.

Для создания роликов компания объединила в интерактивный 4D-интерфейс 24 млн спутниковых снимков, собранных с 1984 года, сообщается в блоге корпорации Google .

За последние 50 лет Земля изменилась сильнее, чем когда-либо в истории, подчеркивают в компании.

"За последние полвека на нашей планете произошли стремительные изменения окружающей среды - значительнее, чем когда-либо в истории человечества. Для некоторых последствия изменения климата кажутся абстрактными и далекими, такие как таяние ледяных шапок и отступление ледников. С помощью Timelapse в Google Earth у нас под рукой есть четкая картина изменений на нашей планете, которая показывает не только проблемы, но и решения, а также красивейшие природные явления, которые разворачиваются на протяжении десятилетий", - говорится в блоге.

Через Timelapse можно смотреть на изменения любой точки Земли. Можно посмотреть также готовые видео с наглядными изменениями в различных точках планеты.

В Timelapse выделено пять тем, по которым можно отслеживать изменения: уменьшение лесных массивов, рост городов, глобальное потепление, добыча полезных ископаемых и возобновляемые источники энергии, а также "хрупкая красота Земли". Создатели функции утверждают, что ее основная задача - заставить людей задуматься над будущим планеты.