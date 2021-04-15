На Тернопольщине во время весенне-полевых работ случайно нашли артефакты возрастом до пяти тысяч лет

В Чертковском районе Тернопольской области во время весенне-полевых работ случайно нашли древний саркофаг, возраст которого составляет не менее 5000 лет. В раскопанной в поле каменной гробнице археологи обнаружили три человеческих скелета и 11 амфор.

Об этом рассказала директор Тернопольского областного центра охраны и научных исследований памятников культурного наследия, археолог Марина Ягодинская, передает Укринформ.

"Находка впечатляющая, сохранилась она в довольно хорошем состоянии. Гробница мегалитическая, то есть составлена из каменных глыб, вырубленных из местного красного камня. Причем даже ее дно тоже было из камня. Как мы предварительно и предполагали, время изготовления такого каменного сундука-могильника - III тысячелетие до н. э. Внутри мы увидели три человеческих скелета и яркие образцы существующей в то время культуры шаровидных амфор. Это - 11 разновеликих, от миниатюрных до 5-литровых, глиняных горшков - амфор, два хорошо заостренных кремневых топорика и долото", - сказала Ягодинская.

Фото: Марина Ягодинская

По ее словам, скелеты принадлежат взрослым людям. На поясе одного из них сохранилась костяная пряжка, также обнаружена подвеска из клыков животного, проколка (шило). Рядом со скелетами лежал череп животного - то ли кабанчика, то ли свиньи, явный признак определенного погребального ритуала.

Археолог отметила, что на Тернопольщине в разные времена подобные гробницы удалось раскопать в окрестностях сел Лучка, Ворвулинцы, Улашковцы.

Сейчас, добавила она, начинается этап детального исследования артефактов. Кроме тернопольских археологов, их будут изучать и антропологи, специалисты отдела биоархеологии Института археологии НАН Украины.

Предполагается, что гробницу и обнаруженные образцы культуры шаровидных амфор передадут в фонд Национального заповедника «Замки Тернопольщины», где после определенных технических и организационных мероприятий они будут выставлены на обозрение посетителей.

Культура шаровидных амфор (III тыс. до н. э.), захоронения которой производили в мегалитических (составленных из больших глыб) гробницах, наиболее исследована на Западе Украины. Также представители этой культуры заселили как Правобережье, так и частично левый берег Днепра, распространялась она и на территории Молдовы, Польши , Северной Германии.

Свое название культура получила по характерным формам посуды - шаровидным амфорам с небольшими ушками на плечиках.

В материалах культуры показательны артефакты из керамики, кремня, кости и янтаря. Каменные сундуки были семейными склепами многоразового использования.