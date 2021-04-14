Космическая компания Firefly Aerospace украинского миллионера максимально приблизилась к запуску сверхлёгкой ракеты Alpha

Американская частная компания Firefly Aerospace, принадлежащая предпринимателю Максиму Полякову с Украины, сообщила об установке своей сверхлёгкой кислородно-керосиновой ракеты Alpha на стартовую площадку на калифорнийской военно-воздушной базе Ванденберг. Также был показан в фотографиях процесс установки.

«Сегодня, в 60-ю годовщину первого выхода человека в космос, мы полностью установили Alpha и вертикализировали её на стартовой площадке Firefly в Ванденберге. Скоро мы проведём статическое огневое испытание перед нашим первым запуском!», — сообщила компания в Twitter . Чуть позже была опубликована анимация GIF, дополненная словами: «4 года напряжённой работы команды Firefly сжались в 4 секунды. Посмотрите анимацию вчерашней установки Alpha!».

Firefly Aerospace планировала запустить Alpha в космос в 2020 году, но ситуация с COVID-19 и другие трудности спутали все планы — теперь компания уверена, что 2021-й станет ключевым в её развитии. Исполнительный директор компания Том Маркусик (Tom Markusic), согласно его недавнему интервью ресурсу Space, половину своего времени тратит на подготовку весеннего пуска, а половину — на следующий большой раунд инвестирования.

Деньги могут поступить из государственных или частных источников в зависимости от заинтересованности. На конец 2020 года, по данным CNBC, Максим Поляков влил в Firefly через собственную компанию Noosphere Ventures порядка $160 млн. Сейчас компания надеется, что успешный запуск Alpha привлечёт к компании внимание инвесторов и позволит быстро двигаться дальше к операционной фазе и созданию следующего поколения космической техники.

Одним из отличий Alpha от других ракет, по словам Firefly, является более устойчивые к трещинам и утечкам топливные баки, построенные из композитных материалов с использованием углеродного волокна. Ракета, как рассчитывают разработчики, будет способна выводить до 1 тонны полезного груза на низкую околоземную орбиту и до 630 кг — на солнечно-синхронную орбиту. Сейчас в Firefly работает 325 сотрудников против 200 примерно год назад.



