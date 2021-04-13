"Энергоатом" планирует эксплуатировать большинство атомных блоков до 60 лет

Сейчас самому старому из них 40 лет

"Энергоатом" рассчитывает, что срок эксплуатации большинства действующих атомных энергоблоков может составлять не менее 60 лет.

"По меньшей мере 60 лет большинство наших энергоблоков, как мы ожидаем, будут работать. Что касается 80 лет, возможно, к тому периоду будет принято решение, что дешевле построить новый энергоблок как замещение, чем вкладывать средства в продление ресурса старых мощностей", - цитирует "Интерфакс Украина" вр.и.о. президента "Энергоатома" Петра Котина.

"Энергоатом", согласно законодательству, должен каждые 10 лет проводить переоценку безопасности каждого энергоблока, который приближается к моменту окончания срока своей эксплуатации. Во время этого процесса осуществляется переоценка ресурса и характеристики всего оборудования на энергоблоке, проводятся соответствующие испытания.

Напомним, что всего в Украине 15 энергоблоков на четырех АЭС. Еще два планируют построить на Хмельницкой АЭС.

Сейчас самому старому из энергоблоков 40 лет, самому новому - 16 лет. На сегодня 12 из 15 энергоблоков перешли в сверхпроектный (свыше 30 лет) период эксплуатации.