Китайцы скопировали робопса Spot от Boston Dynamics и сделала его намного дешевле

Китайцы скопировали робопса Spot от Boston Dynamics и сделала его намного дешевле

Роботизированные питомцы, которые построены с использованием алгоритмов на основе искусственного интеллекта и способны выполнять определённые задачи, в будущем могут стать весьма популярными. Очевидно, что так думают разработчики из китайской компании Welian, создавшие робота-пса по имени AlphaDog, который визуально сильно похож на робота Spot американской компании Boston Dynamics.

Согласно имеющимся данным, в конструкции AlphaDog предусмотрены необходимые для работы датчики, которые в сочетании с технологиями искусственного интеллекта позволяют ему выполнять разные задачи. По заявлениям Welian, будущие обновления сделают AlphaDog полезным для слабовидящих людей, а также добавят лай и возможность выполнения голосовых команд хозяина.

Китайцы скопировали робопса Spot от Boston Dynamics и сделала его намного дешевле

Разработчики отмечают, что AlphaDog способен развивать скорость до 15 км/ч, что делает его одним из самых быстрых роботов, существующих в настоящее время. Он способен сохранять равновесие, когда его пинают, а также может самостоятельно оценивать состояние грунта, чтобы выбирать оптимальный маршрут движения. При подключении к сети связи пятого поколения (5G) робот-пёс способен функционировать автономно.

В настоящее время AlphaDog продаётся только на рынке Поднебесной, причём стоит значительно дешевле аналога от Boston Dynamics. Чтобы стать владельцем робота Spot придётся потратить примерно $74 500, тогда как роботизированный питомец от Welian стоит всего $2400. Согласно имеющимся данным, за первый месяц было реализовано более 1800 экземпляров AlphaDog. По данным компании, чаще всего их покупают разработчики разных устройств и энтузиасты, а также в качестве подарка для детей.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Американцы обещают создать доступный коммерческий термоядерный реактор к 2030 годуАмериканцы обещают создать доступный коммерческий термоядерный реактор к 2030 году
Вакцина AstraZeneca: в мире ограничивают применение этого препаратаВакцина AstraZeneca: в мире ограничивают применение этого препарата
Кабмин определил источник финансирования запуска спутника "Сич"Кабмин определил источник финансирования запуска спутника "Сич"
NASA отложило полёт марсианского вертолёта до 14 апреля из-за проблемного теста винтовNASA отложило полёт марсианского вертолёта до 14 апреля из-за проблемного теста винтов
Турция успешно испытала ракетный двигатель для своей космической программыТурция успешно испытала ракетный двигатель для своей космической программы
Блок рекламы


Похожие новости
Boston Dynamics представила нового робота Stretch
Boston Dynamics научила робособак убирать, сажать цветы и писать мелом на асфальтеBoston Dynamics научила робособак убирать, сажать цветы и писать мелом на асфальте
Робособака Spot с рукой готова к релизу: Вoston Dynamics показала на видео, что она умеетРобособака Spot с рукой готова к релизу: Вoston Dynamics показала на видео, что она умеет
Boston Dynamics показала «грязные танцы» в исполнении роботов Atlas и SpotBoston Dynamics показала «грязные танцы» в исполнении роботов Atlas и Spot
Hyundai покупает американского производителя роботов Boston Dynamics за $ 921 млнHyundai покупает американского производителя роботов Boston Dynamics за $ 921 млн
Южнокорейский конгломерат Hyundai собрался купить Boston DynamicsЮжнокорейский конгломерат Hyundai собрался купить Boston Dynamics
В Чернобыльской зоне испытали робособаку Boston DynamicsВ Чернобыльской зоне испытали робособаку Boston Dynamics
Робот от Boston Dynamics получит ряд новых аксессуаровРобот от Boston Dynamics получит ряд новых аксессуаров
Робопес от Boston Dynamics стал чирлидером: видеоРобопес от Boston Dynamics стал чирлидером: видео
Виды живых существ намного более схожи, чем считалось ранееВиды живых существ намного более схожи, чем считалось ранее
Последние новости
Подгружаем последние новости