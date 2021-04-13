Китайцы скопировали робопса Spot от Boston Dynamics и сделала его намного дешевле

Роботизированные питомцы, которые построены с использованием алгоритмов на основе искусственного интеллекта и способны выполнять определённые задачи, в будущем могут стать весьма популярными. Очевидно, что так думают разработчики из китайской компании Welian, создавшие робота-пса по имени AlphaDog, который визуально сильно похож на робота Spot американской компании Boston Dynamics.

Согласно имеющимся данным, в конструкции AlphaDog предусмотрены необходимые для работы датчики, которые в сочетании с технологиями искусственного интеллекта позволяют ему выполнять разные задачи. По заявлениям Welian, будущие обновления сделают AlphaDog полезным для слабовидящих людей, а также добавят лай и возможность выполнения голосовых команд хозяина.

Разработчики отмечают, что AlphaDog способен развивать скорость до 15 км/ч, что делает его одним из самых быстрых роботов, существующих в настоящее время. Он способен сохранять равновесие, когда его пинают, а также может самостоятельно оценивать состояние грунта, чтобы выбирать оптимальный маршрут движения. При подключении к сети связи пятого поколения (5G) робот-пёс способен функционировать автономно.

В настоящее время AlphaDog продаётся только на рынке Поднебесной, причём стоит значительно дешевле аналога от Boston Dynamics. Чтобы стать владельцем робота Spot придётся потратить примерно $74 500, тогда как роботизированный питомец от Welian стоит всего $2400. Согласно имеющимся данным, за первый месяц было реализовано более 1800 экземпляров AlphaDog. По данным компании, чаще всего их покупают разработчики разных устройств и энтузиасты, а также в качестве подарка для детей.



