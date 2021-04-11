Турция успешно испытала ракетный двигатель для своей космической программы

Первый тестовый запуск запланирован на май.

Турция успешно испытала ракетный двигатель для своей космической программы
Фото: Анадолу

Турция, которая планирует в 2023 году отправить на Луну беспилотный космический аппарат, успешно испытала ракетный двигатель.

Как сообщает государственное агентство "Анадолу", гибридный ракетный двигатель разрабатывает компания Delta V Space Technologies Inc.

Двигатель выдержал огневые испытания, а на май запланирован первый тестовый запуск.

"Мы считаем, что успешно завершим первый этап нашей лунной миссии в 2023 году. Мы поднимем флаг Турции на Луне. В связи с этим мы очень рады и горды тем, что успешно провели первые огневые испытания ракетного двигателя", - прокомментировал запуск министр промышленности Турции Мустафа Варанк.

Напомним, что в 2020 году Украина присоединилась к соглашению с NASA, цель которого - отправка людей на Луну в 2024 году.

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