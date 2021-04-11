Турция успешно испытала ракетный двигатель для своей космической программы
Первый тестовый запуск запланирован на май.
Турция, которая планирует в 2023 году отправить на Луну беспилотный космический аппарат, успешно испытала ракетный двигатель.
Как сообщает государственное агентство "Анадолу", гибридный ракетный двигатель разрабатывает компания Delta V Space Technologies Inc.
Двигатель выдержал огневые испытания, а на май запланирован первый тестовый запуск.
"Мы считаем, что успешно завершим первый этап нашей лунной миссии в 2023 году. Мы поднимем флаг Турции на Луне. В связи с этим мы очень рады и горды тем, что успешно провели первые огневые испытания ракетного двигателя", - прокомментировал запуск министр промышленности Турции Мустафа Варанк.
Напомним, что в 2020 году Украина присоединилась к соглашению с NASA, цель которого - отправка людей на Луну в 2024 году.