NASA отложило полёт марсианского вертолёта до 14 апреля из-за проблемного теста винтов

NASA отложило полёт марсианского вертолёта до 14 апреля из-за проблемного теста винтов

NASA приняло решение отложить первый полёт марсианского вертолёта «Изобретательность» (Ingenuity) после того, как последние испытания аппарата закончились раньше, чем планировалось. Дрон теперь останется на поверхности Красной планеты, по меньшей мере, до среды (14 апреля), говорится в заявлении агентства.

Специалисты решили отложить запуск из-за аномалии во время пятничного испытания (9 апреля), которое должно было показать, что лопасти вертолёта достигают скорости в 2400 оборотов в минуту. «Во время высокоскоростного испытания вращения роторов в пятницу последовательность команд, контролирующих испытание, закончилась раньше положенного срока из-за срабатывания таймера безопасности, — написали официальные представители NASA в заявлении. — Это произошло, когда он пытался перевести бортовой компьютер из режима "Перед полётом" в режим "Полёт". Вертолёт в целости и сохранности передал на Землю полный набор телеметрии».

В заявлении также говорится, что инженеры всё ещё изучают данные, полученные с маленького вертолёта, чтобы точно понять, что произошло, но команда надеется повторить неудавшееся испытание чуть позже. Ранее инженеры успешно разблокировали лопасти вертолёта и протестировали их вращение на низкой скорости — 50 оборотов в минуту.

NASA отложило полёт марсианского вертолёта до 14 апреля из-за проблемного теста винтов

«Таймер безопасности контролирует последовательность команд и предупреждает систему о любых потенциальных проблемах, — говорится в сообщении NASA. — Это помогает системе функционировать согласно плану и оставаться в сохранности, не продолжая работу, если наблюдается какая-либо проблема».

Ровер «Настойчивость» (Perseverance) размером с автомобиль приземлился внутри кратера Езеро диаметром 45 километров 18 февраля — тогда вертолёт массой 1,8 кг ещё был прочно закреплён на днище марсохода в сложенном состоянии. После сброса кожуха «Настойчивость» развернул «Изобретательность», довёл заряд батарей вертолёта до 100 %, выгрузил на поверхность Марса и отъехал на небольшое расстояние, дав возможность солнечному свету достичь вертолёта, питаемого от солнечных батарей.

До этого момента дрон питался от марсохода, а теперь получает энергию исключительно от солнца — она требуется не только для полётов, но и для обогрева во время холодных марсианских ночёвок (температура опускается до –90 °C). Недавно NASA опубликовало первую фотографию с нижней служебной камеры вертолёта в низком разрешении, а после этого — душевный автопортрет ровера на фоне «Изобретательности».


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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