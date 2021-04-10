Американцы обещают создать доступный коммерческий термоядерный реактор к 2030 году

Созданный в США в 1998 году стартап TAE Technologies (ранее Tri Alpha Energy) обещает совершить революцию в производстве энергии. Компания проводит эксперименты с необычным термоядерным реактором, который выглядит проще и дешевле классических токамаков и стеллаторов. Более того, это произойдёт довольно скоро — примерно через девять лет, что звучит как фантастика.

Прототип термоядерного реактора компании TAE Technologies. Источник изображения: TAE Technologies

В отличие от громоздких токамаков, термоядерный реактор TAE имеет в длину до 30 метров и около семи метров в ширину. По сравнению с реактором ИТЕР он просто карлик весом всего 27 тонн против 60-метрового токамака ИТЕР весом 23 тыс. тонн. Компания уже создала и испытывает прототип реактора, который показывает обнадёживающий результат и готовится строить новый прототип, близкий к коммерческой установке.

К сожалению, разработчик не даёт точных данных о работе прототипа реактора. Утверждается, что плазма зажигается на «достаточно длительное» время, а новые эксперименты показывают, что разогрев плазмы в реакторе достиг стадии, при которой идёт самоподдерживающаяся реакция, что намекает на появление коммерческой установки примерно к 2030 году.

Как сообщает источник, плазма в реакторе TAE разогревается до 50 млн °C. Для сравнения, южнокорейский токамак разогревает плазму до 100 млн °C и удерживает её в таком состоянии 20 секунд. Новейший китайский токамак сможет разогревать плазму до 150 млн °C, но держать её сможет до 10 секунд.

Поскольку термоядерный реактор TAE имеет другую конструкцию, возможно, ему не нужно удерживать подобную температуру плазмы. Нагрев плазмы до 50 млн °C всё равно в три раза больше, чем внутри нашего Солнца. Иначе говоря, для термоядерного синтеза этого должно хватить с головой.

Для термоядерного синтеза реактор TAE использует водородно-борный топливный цикл, хотя также может работать на топливе из изотопов водорода, таких как дейтерий-тритий. Разогрев плазмы в реакторе TAE происходит в замкнутом цикле пучком частиц из ускорителя, подобно тому, как работают медицинские установки лучевой терапии. Воспламенившаяся плазма удерживается обращённым полем, не контактируя со стенками реактора.

В четверг компания TAE провела очередной раунд сбора инвестиций на совершенствование проекта и на постройку нового прототипа. Всего компания собрала $880 млн. Свои деньги ей доверили Google , Charles Schwab, Управление инвестиций Кувейта и другие. По неофициальным оценкам, рыночная стоимость стартапа перевалила за $2,5 млрд.



