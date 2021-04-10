Годовой бюджет NASA увеличат почти до $25 млрд — деньги пойдут на лунную программу и другие исследования

Администрация президента США Джо Байдена обнародовала предварительный бюджет страны на 2022 финансовый год, который даёт представление о её приоритетах. На исследование космоса могут выделить больше денег, чем прежде.

NASA/GSFC

В 55-страничном бюджетном документе, опубликованном 9 апреля, излагаются только общие сведения, а полное предложение по статьям расходов, как ожидается, будет подготовлено позже этой весной.

В бюджете предполагается выделение на программы Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) $24,7 млрд, что на $1,5 млрд или 6,3 % больше, чем в 2021 году.

Возможно, наиболее примечательным в нём является то, что на программу Artemis по высадке людей на Луну предлагается выделить $6,9 млрд, что, как отмечается в документе, на $325 млн больше, чем Конгресс США выделил на эту программу в текущем году. Космическое агентство сообщило, что выделяемая сумма включает затраты на подготовку к высадке первой женщины и первого небелого астронавта на Луне в ближайшие несколько лет, а также на разработку ракеты Space Launch System, космического корабля Orion и орбитальной лунной станции Gateway.

Предварительным бюджетом также учтено финансирование продолжения миссии по исследованию Марса, включая программу по возвращению образцов с Красной планеты на Землю, и выделение $3 млрд на продолжение исследований на Международной космической станции.

Бюджет также включает:

Финансирование работ по созданию Римского космического телескопа Нэнси Грейс.

Финансирование миссии Clipper по изучению спутника Юпитера — Европы, а также миссии Dragonfly по изучению крупнейшего спутника Сатурна — Титана.

Выделение $1,4 млрд на исследования и разработки в области космических и авиационных технологий с упором на более экологичные и эффективные технологии.

NASA также получит $2,3 млрд на программы, касающиеся науки о Земле, реализация которых позволит лучше понять, как функционирует наша планета, а также спрогнозировать последствия изменений климата.



