Стартап Маска показал обезьяну, которую научили играть в видеоигры "силой мысли"

"Скоро наша обезьяна будет в twitch и discord. Ха-ха".

Стартап Илона Маска Neuralink опубликовал видео, на котором обезьяна играет в видеоигры, не касаясь джойстика.

Компания ранее утверждала, что успешно вживила животному чип, что позволяет ей играть "силой мысли", и впервые показала, как это работает на практике.

Подопытное животное - девятилетняя макака Пейдж.

На видео показано, как ее учили играть в видеоигры - сначала с джойстиком. Для мотивации животному подавали трубкой под монитором банановый смузи. Пока она играла, нейронные данные ее мозга передавались на компьютер, где их декодировали с помощью специального алгоритма.

После этого джойстик отключили, а потом совсем забрали. Животному это не помешало играть дальше - она просто думала о движении руки, эти сигналы считывал алгоритм и использовал для управления игрой.

"Скоро наша обезьяна будет на twitch и discord. Ха-ха", - пошутил Маск после выхода этого видео.

Напомним, что целью Neuralink является создание технологии, которая вернет подвижность конечностей людям с травмами мозга или позвоночника.

Ожидается, что чип Neuralink поможет бороться с болезнью Альцгеймера, деменцией, параличом. По словам Илона Маска, также он поможет людям с потерей памяти и слуха, депрессией и бессонницей.