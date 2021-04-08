Капли дождя на далёких планетах должны быть похожи на земные, выяснили учёные

Атмосферы планет Солнечной системы и в далёких галактиках радикально отличаются от земной. С неба может капать жидкий метан, соляная кислота или что-то ещё, но капли дождя во всех мирах будут примерно похожи, предполагает новое исследование. Это поможет прогнозировать климатические изменения в атмосферах планет нашей системы и в атмосферах экзопланет а, в конечном итоге, может внести немного ясности в оценку обитаемости иных миров.

Капли дождя на далёких планетах должны быть похожи на земные, выяснили учёные

Источник изображения: todayifoundout.com

Исследование, о ходе которого учёные рассказали в издании Journal of Geophysical Research: Planets, было проведено на базе Гарвардского университета. Учёные смоделировали поведение капель дождя при прохождении через атмосферы планет и лун различного размера, температуры и состава. Выяснилось, что максимальный размер капель не сильно отличается от мира к миру.

В ходе имитации чужеродной атмосферы самые большие капли образовывались в атмосфере Титана (спутника Сатурна). На Титане в виде дождя с неба льётся жидкий метан и собирается в метановых реках, озёрах и морях. Капли дождя на Титане достигали в ширину трёх сантиметров, что примерно в три раза больше, чем максимальный размер капель дождя на Земле (1,1 см).

«Капли дождя разного состава могут иметь довольно небольшой диапазон стабильных размеров; все они принципиально ограничены примерно одним и тем же максимальным размером», — сказала ведущий автор исследования аспирантка Департамента наук о Земле и планетах Кейтлин Лофтус (Kaitlyn Loftus). Для каменистых планет дождевые капли, чтобы долететь до поверхности планет, должны иметь радиус от 0,1 мм до нескольких миллиметров вне зависимости от того, из чего они образуются, поясняют исследователи.

«Знания, которое мы получаем, размышляя о каплях дождя и облаках в различных средах, является ключом к пониманию обитаемости экзопланет, — заявляют учёные. — В долгосрочной перспективе они также могут помочь нам глубже понять климат самой Земли».


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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