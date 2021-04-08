Ученые NASA впервые обнаружили двойные квазары

Открытие сделали при помощи телескопа Hubble.

Фото: nasa.gov

С помощью телескопа Hubble американским астрономам удалось обнаружить два квазара, расположенных так близко друг к другу, что на телескопических фото они выглядят как единый объект. Возраст каждого из квазаров составляет не менее 10 млрд лет.

Такую близость квазаров астрономы объясняют их расположением в ядрах двух сливающихся галактик, сообщается на сайте Национального управления США по аэронавтике и исследованию космоса (NASA).

Ведущий исследователь из Университета Иллинойса Юэ Шэнь считает, что на каждую тысячу квазаров приходится один двойной, но их обнаружение во Вселенной похоже на поиск иголки в стоге сена.

Фото: nasa.gov

Открытие новых квазаров дает ученым возможность исследовать столкновения галактик и слияние сверхмассивных черных дыр в ранней Вселенной. Наибольшее число квазаров в космическом пространстве могло быть около 10 миллиардов лет назад.

"Это действительно первый образец двойных квазаров в пиковый момент образования галактик, с помощью которых мы можем исследовать идею о том, как сверхмассивные черные дыры объединяются, чтобы наконец создать Бинар", - сказала член исследовательской группы Надежда Закамская из Университета Джона Хопкинса в Балтиморе , штат Мэриленд.

Квазары - одни из самых ярких объектов в видимой Вселенной. Считается, что они представляют собой активные ядра галактик на начальном этапе развития, в которых сверхмассивная черная дыра поглощает окружающее вещество, формируя аккреционный диск. Он и является источником исключительно мощного излучения, которое в десятки и сотни раз превышает суммарную светимость всех звезд таких галактик, как наша.

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