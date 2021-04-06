Вертолёт Ingenuity успешно пережил холодную ночь на Марсе и готовится к первому полёту

Национальное управление по воздухоплаванию и исследованию космического пространства США (НАСА) сообщает о том, что марсианский вертолёт Ingenuity смог успешно пережить самостоятельную ночёвку в условиях низкой температуры на Красной планете.

В конце прошлой недели, напомним, летательный аппарат «Изобретательность» (Ingenuity) был спущен с борта ровера «Настойчивость» (Perseverance) на поверхность Марса. После этого марсоход отъехал от места выгрузки, а вертолёт начал полностью автономное существование.

Летательный аппарат находится в области кратера Джезеро (Jezero), где ночная температура опускается до минус 90 градусов Цельсия. Это может привести к повреждению ряда систем вертолёта, в том числе электрических цепей и аккумуляторов. Поэтому разработчики предусмотрели специальные подогреватели.

«Впервые Ingenuity оказался в автономном режиме на поверхности Марса. И теперь у нас есть подтверждение тому, что в конструкции используются подходящие изоляционные материалы и требуемые нагреватели, а в батареях достаточно энергии для того, чтобы пережить холодную ночь, что является большой победой для команды», — отмечает NASA.

В ближайшее время будут осуществлены комплексные проверки вертолёта перед подготовкой к первому полёту, который планируется осуществить не ранее 11 апреля.

Добавим, что Ingenuity массой около 1,8 кг не укомплектован научными инструментами. Задача аппарата — продемонстрировать техническую возможность полётов в атмосфере Марса.



