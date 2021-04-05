Космический корабль Crew Dragon впервые перестыковался с МКС

Космический корабль Crew Dragon американской компании SpaceX с четырьмя астронавтами на борту впервые успешно перестыковался с Международной космической станцией в автоматическом режиме.

Процесс перестыковки длился около 40 минут, сообщается в Твиттере SpaceX.

"Dragon повторно состыковался с МКС, завершив свой первый в истории полет для смены порта и уступив место для Crew-2 Dragon, который прибудет через несколько недель, а также CRS-22 Dragon этим летом", - говорится в сообщении.

Dragon has re-docked with the @Space_Station , completing its first-ever port relocation flight and making way for arrival of the Crew-2 Dragon in a few weeks, as well as the CRS-22 Dragon this summer https://t.co/au9pr9Wf3z — SpaceX (@SpaceX) April 5, 2021

5 апреля в 13:29 по киевскому времени Crew Dragon успешно отстыковался от переднего шлюза модуля Harmony, освободив место для следующей миссии и доставки груза на корабле, прибытие которого на МКС планируется 23 апреля.

На борту Crew Dragon находятся астронавты NASA Майкл Хопкинс, Виктор Гловер, Шеннон Уокер и астронавт Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA) Соичи Ногучи. Планируется, что 28 апреля они вернутся на Землю.

Новую миссию в составе четырех астронавтов корабль Crew Dragon доставил на МКС в ноябре прошлого года.

30 мая 2020 года SpaceX и NASA осуществили успешный запуск космического корабля Crew Dragon к МКС. Тогда корабль SpaceX впервые доставил людей на МКС.