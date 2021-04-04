Марсианский вертолёт Ingenuity выгружен на поверхность Красной планеты и готовится к ночёвке

Марсианский вертолёт NASA «Изобретательность» (Ingenuity) коснулся поверхности Красной планеты после того, как был сброшен с материнского марсохода «Настойчивость» (Perseverance) — об этом космическое агентство официально сообщило сегодня. До первого полёта вертолёта осталось чуть больше недели.

«Установка марсианского вертолёта на грунт подтверждена! Его путешествие в 471 млн километров на борту "Настройчивости" закончилось сегодня финальным сбросом с 10-см высоты с брюха марсохода на поверхность Марса, — написали представители Лаборатории реактивного движения NASA. — Следующая задача? Выжить ночью».

Всё дело в том, что температура поверхности Красной планеты опускается ночью до –90 °C. Кстати, перед выгрузкой «Изобретательности» на поверхность Марса ровер зарядил аккумуляторы вертолёта до 100 %. После этого марсоход отъехал и отныне вертолёт весом около 1,8 кг может полагаться только на себя (в том числе и с точки зрения зарядки).

«Изобретательность» оснащён батареей ёмкостью 35–40 Вт?ч — до последнего времени она была подключена к ядерной системе марсохода, но теперь придётся полагаться только на внутренние системы. Этот аккумулятор используется в том числе и для питания жизненно важного в холодные ночи обогревателя.

«Этот обогреватель поддерживает внутреннюю температуру около 7 °C в суровом холоде марсианской ночи, когда температура может упасть до –90 °C, — сказал главный инженер проекта марсианского вертолёта Боб Баларам (Bob Balaram) на днях. — Это позволяет защитить ключевые компоненты вроде аккумулятора и некоторые чувствительные электронные устройства от повреждений при очень низких температурах».

Ожидается, что Ingenuity совершит свой первый полет 11 апреля, а данные этого испытания достигнут Земли 12 апреля. Дрон стоимостью $85 млн является первым вертолётом, отправленным за пределы Земли — он предназначен для тестирования технологий будущих летательных аппаратов на Марсе и других планетах. У Ingenuity есть две камеры для документирования полётов. Также за запуском со стороны будет наблюдать марсоход.



