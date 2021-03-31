Миллиардер Айзекман представил свою команду для первого коммерческого полета в космос

Запуск миссии запланирован на осень 2021-го.

Американский миллиардер Джаред Айзекман объявил имена участников команды, которая отправится в первый коммерческий полет на корабле SpaceX.

Фото: SpaceX

Как сообщает The New York Times, вместе с Айзекманом в космос отправятся профессор колледжа из Аризоны 51-летняя Сиан Проктор, 41-летний инженер компании Lockheed Martin Кристофер Семброски из штата Вашингтон, а также ассистентка врача Хейли Арсено, которая работает в детском исследовательском госпитале Святого Джуда в штате Теннесси.

Айзекман оплатил SpaceX трехдневный полет в космос для себя и еще трех человек. В рамках этой кампании миллиардер хочет собрать 200 млн долларов на борьбу с детскими онкологическими заболеваниями, которые пожертвует больнице Святого Джуда. 29-летняя Арсено - бывшая пациентка этой больницы. Она станет первым человеком, который поборол рак и побывал в космосе. Также она будет первым человеком с протезом и самой молодой гражданкой США, которая когда-либо побывала на орбите Земли.

Гражданские астронавты полетят в космос на разработанном SpaceX корабле Dragon. На орбиту его выведет ракета-носитель этой же компании Falcon 9.

В компании уточнили, что запуск миссии состоится не раньше 15 сентября. Ожидается, что полет продлится три дня, а высота составит около 540 км (высота орбиты МКС меняется в диапазоне 340-417 км). Как сообщается, во время миссии будет использован новый корабль Crew Dragon особой конструкции, в котором стыковочный шлюз с МКС будет заменен стеклянным куполом.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Возобновляемые источники обеспечили в 2020 году 97 % потребностей Шотландии в электроэнергииВозобновляемые источники обеспечили в 2020 году 97 % потребностей Шотландии в электроэнергии
Первые партии антиковидной вакцины от Moderna появятся в Великобритании в апрелеПервые партии антиковидной вакцины от Moderna появятся в Великобритании в апреле
ВОЗ: коронавирус передался человеку от летучих мышей через промежуточное звено, искусственное происхождение очень маловероятноВОЗ: коронавирус передался человеку от летучих мышей через промежуточное звено, искусственное происхождение очень маловероятно
Boston Dynamics представила нового робота Stretch
В украинской космической отрасли сложилась критическая ситуация – КисилевскийВ украинской космической отрасли сложилась критическая ситуация – Кисилевский
Блок рекламы


Похожие новости
Boston Dynamics представила нового робота Stretch
Судьба первого космического спутника Мьянмы под вопросом из-за военного переворота в странеСудьба первого космического спутника Мьянмы под вопросом из-за военного переворота в стране
SpaceX запустила в космос очередную партию из 60 спутников для проекта Starlink
SpaceX отложила запуск прототипа корабля для полета на МарсSpaceX отложила запуск прототипа корабля для полета на Марс
Японский миллиардер объявил о наборе 8 человек для полета в космос на корабле МаскаЯпонский миллиардер объявил о наборе 8 человек для полета в космос на корабле Маска
Строительство первого в мире космического отеля начнётся в 2025 годуСтроительство первого в мире космического отеля начнётся в 2025 году
Турция анонсировала разработку ракеты для полета на ЛунуТурция анонсировала разработку ракеты для полета на Луну
Прототип корабля SpaceX для полета на Марс разбился при посадке
Украина планирует до конца года запустить в космос собственный спутникУкраина планирует до конца года запустить в космос собственный спутник
SpaceX перенесла запуск прототипа корабля для полета на МарсSpaceX перенесла запуск прототипа корабля для полета на Марс
Последние новости
Подгружаем последние новости