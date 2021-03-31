Миллиардер Айзекман представил свою команду для первого коммерческого полета в космос

Американский миллиардер Джаред Айзекман объявил имена участников команды, которая отправится в первый коммерческий полет на корабле SpaceX.

Фото: SpaceX

Как сообщает The New York Times, вместе с Айзекманом в космос отправятся профессор колледжа из Аризоны 51-летняя Сиан Проктор, 41-летний инженер компании Lockheed Martin Кристофер Семброски из штата Вашингтон, а также ассистентка врача Хейли Арсено, которая работает в детском исследовательском госпитале Святого Джуда в штате Теннесси.

Айзекман оплатил SpaceX трехдневный полет в космос для себя и еще трех человек. В рамках этой кампании миллиардер хочет собрать 200 млн долларов на борьбу с детскими онкологическими заболеваниями, которые пожертвует больнице Святого Джуда. 29-летняя Арсено - бывшая пациентка этой больницы. Она станет первым человеком, который поборол рак и побывал в космосе. Также она будет первым человеком с протезом и самой молодой гражданкой США , которая когда-либо побывала на орбите Земли.

Гражданские астронавты полетят в космос на разработанном SpaceX корабле Dragon. На орбиту его выведет ракета-носитель этой же компании Falcon 9.

В компании уточнили, что запуск миссии состоится не раньше 15 сентября. Ожидается, что полет продлится три дня, а высота составит около 540 км (высота орбиты МКС меняется в диапазоне 340-417 км). Как сообщается, во время миссии будет использован новый корабль Crew Dragon особой конструкции, в котором стыковочный шлюз с МКС будет заменен стеклянным куполом.