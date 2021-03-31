Кабмин решил объединить два вуза в Днепре

ДНУЖТ и НМетАУ станут Университетом науки и технологий.

Кабмин решил объединить два вуза в Днепре
Фото: diit.edu.ua

Кабинет министров решил объединить два вуза в Днепре - Днепровский национальный университет железнодорожного транспорта имени академика Лазаряна и Национальную металлургическую академию Украины.

Об этом сообщил депутат Алексей Гончаренко, который посещает заседания правительства.

На их основе будет создан новый Украинский государственный университет науки и технологий.

Студенты, обучающиеся в ДНУЖТ и НМетАУ, продолжат получать образование в новом университете по выбранным специальностям.

Напомним, что НМетАУ является старейшим высшим металлургическим учебным заведением Украины. Она ведет свою историю от заводского отделения Екатеринославского высшего горного училища, созданного в октябре 1899 года.

В 1912 году отделение стало отдельным факультетом, в 1930 - институтом, в 1993 - академией.

ДНУЖТ был создан как институт инженеров железнодорожного транспорта в 1930 году. В 1993 году он получил статус университета, а в 2002 году - нынешнее название и имя академика Лазаряна.

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