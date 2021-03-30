Прототип корабля SpaceX снова взорвался при посадке

Очередной прототип космического корабля Starship компании Илона Маска SpaceX, разрабатываемого для миссий на Луну и Марс, после испытательного суборбитального полета взорвался при попытке посадки.

Прямая трансляция испытания Starship велась на странице SpaceX в твиттере .

Запуск Starship SN11 (одиннадцатого серийного испытательного аппарата) был осуществлен с полигона компании в Бока-Чика на юго-востоке штата Техас 30 марта. В рамках испытания корабль вышел на высоту 10 км с последующим отключением двигателей, аэродинамическим торможением, повторным запуском двигателей для возвращения в вертикальное положение и мягкой посадки на стартовую площадку.

Однако за минуту до приземления пропал видеосигнал с борта корабля. По имеющимся данным, он взорвался. О причинах SpaceX не сообщает.

Live feed of Starship SN11 flight test ? https://t.co/Hs5C53qBxb https://t.co/Dl0iss2aPZ — SpaceX (@SpaceX) March 30, 2021

Корабль повторил программу испытания прототипов Starship SN8 и SN9, которые после суборбитального полета разбились при посадке, а также SN10, который взорвался через семь минут после успешной посадки из-за полученных при этом повреждений. Это уже четвертое подряд неудачное испытание при полете на суборбитальную высоту.