Прототип корабля SpaceX снова взорвался при посадке
Это четвертое подряд неудачное испытание при полете на суборбитальную высоту.
Очередной прототип космического корабля Starship компании Илона Маска SpaceX, разрабатываемого для миссий на Луну и Марс, после испытательного суборбитального полета взорвался при попытке посадки.
Прямая трансляция испытания Starship велась на странице SpaceX в твиттере.
Запуск Starship SN11 (одиннадцатого серийного испытательного аппарата) был осуществлен с полигона компании в Бока-Чика на юго-востоке штата Техас 30 марта. В рамках испытания корабль вышел на высоту 10 км с последующим отключением двигателей, аэродинамическим торможением, повторным запуском двигателей для возвращения в вертикальное положение и мягкой посадки на стартовую площадку.
Однако за минуту до приземления пропал видеосигнал с борта корабля. По имеющимся данным, он взорвался. О причинах SpaceX не сообщает.
Корабль повторил программу испытания прототипов Starship SN8 и SN9, которые после суборбитального полета разбились при посадке, а также SN10, который взорвался через семь минут после успешной посадки из-за полученных при этом повреждений. Это уже четвертое подряд неудачное испытание при полете на суборбитальную высоту.