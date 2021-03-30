Напечатанная на 3D-принтере антенна способна превращать сигнал 5G в электроэнергию

Сотовые операторы по всему миру активно развёртывают сети 5G. Они позволяют обеспечить молниеносную скорость передачи данных, предоставляя пользователям доступ к контенту потрясающего качества. Тем не менее, разработчики технологий 5G вряд ли догадывались, что создают беспроводной способ передачи электроэнергии. Эту возможность реализовали специалисты Технологического института Джорджии.

extremetech.com

Учёные разработали небольшую антенну, которую потом распечатали на 3D-принтере. Она позволяет преобразовывать полученный сигнал 5G в электрический ток. Стоит отметить, что 5G-сигнал доступен в нескольких вариантах, каждый из которых имеет свои преимущества и недостатки. Наибольшие скорости обеспечивает миллиметровый диапазон (mmWave), позволяющий передавать несколько гигабит в секунду. Это означает, что он обладает высоким потенциалом для получения электрической энергии.

Стоит отметить, что об этом было известно и раньше, однако для получения тока использовалась довольно большая выпрямляющая антенна, что делало затею непрактичной. Разработка Технологического института Джорджии решает эту проблему. Благодаря использованию компонента под названием «линза Ротмана», имеющего шипастую форму, антенну удалось уменьшить до размеров человеческой ладони, а также сделать её плоской и гибкой. «Линзы Ротмана» уже широко используются в системах формирования луча 5G, позволяя расширить покрытие сети.

Антенна, разработанная Технологическим институтом Джорджии, поглощает в 21 раз больше энергии, чем стандартная выпрямляющая антенна того же размера. Речь идёт всего о 6 микроваттах, которые можно получить на расстоянии 180 метров от передатчика 5G при условии прямой видимости. Конечно, это совсем немного, однако такого количества энергии достаточно для питания датчиков и простых устройств Интернета вещей. Команда считает, что беспроводная передача энергии в сетях 5G имеет большое будущее, если операторы сотовой связи выяснят, как взимать за неё плату.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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