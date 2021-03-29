ВОЗ: коронавирус передался человеку от летучих мышей через промежуточное звено, искусственное происхождение очень маловероятно

Среди "подозреваемых" - панголины, кошки и норки.

ВОЗ: коронавирус передался человеку от летучих мышей через промежуточное звено, искусственное происхождение очень маловероятно
Фото: пресс-служба ДАЗВ

Совместное исследование Всемирной организации здравоохранения и Китая отвергло версию лабораторного происхождения коронавируса. Скорее всего, SARS-CoV-2 передался человеку от летучих мышей через промежуточное звено.

Об этом говорится в проектах финального отчета ВОЗ и Китая, пишет агентство Associated Press, которое получило черновой вариант документа от неназванного дипломата в Женеве.

В докладе представлены четыре возможных сценария передачи коронавируса человеку:

  • передача через промежуточное звено получила оценку от "вероятно" до "очень вероятно",
  • передача напрямую от летучих мышей - "вероятно",
  • передача через продукты питания - "возможно, но маловероятно",
  • утечка из лаборатории - "очень маловероятно".

Эксперты пришли к выводу, что ближайший родственник коронавируса, который привел к пандемии в 2020 году, действительно найден у летучих мышей. Но поскольку эволюционная дистанция от него к SARS-CoV-2 составляет несколько десятилетий, должно было быть промежуточное звено.

Очень похожие вирусы были обнаружены у панголинов, но они заражают также кошек и норок, так что переносчиками могли быть и они.

Напомним, что эксперты ВОЗ работали в Ухане, откуда коронавирус распространился по миру, в конце января - начале февраля.

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