ВОЗ: коронавирус передался человеку от летучих мышей через промежуточное звено, искусственное происхождение очень маловероятно

Совместное исследование Всемирной организации здравоохранения и Китая отвергло версию лабораторного происхождения коронавируса. Скорее всего, SARS-CoV-2 передался человеку от летучих мышей через промежуточное звено.

Об этом говорится в проектах финального отчета ВОЗ и Китая, пишет агентство Associated Press, которое получило черновой вариант документа от неназванного дипломата в Женеве.

В докладе представлены четыре возможных сценария передачи коронавируса человеку:

передача через промежуточное звено получила оценку от "вероятно" до "очень вероятно",

передача напрямую от летучих мышей - "вероятно",

передача через продукты питания - "возможно, но маловероятно",

утечка из лаборатории - "очень маловероятно".

Эксперты пришли к выводу, что ближайший родственник коронавируса, который привел к пандемии в 2020 году, действительно найден у летучих мышей. Но поскольку эволюционная дистанция от него к SARS-CoV-2 составляет несколько десятилетий, должно было быть промежуточное звено.

Очень похожие вирусы были обнаружены у панголинов, но они заражают также кошек и норок, так что переносчиками могли быть и они.

Напомним, что эксперты ВОЗ работали в Ухане, откуда коронавирус распространился по миру, в конце января - начале февраля.