Первые партии антиковидной вакцины от Moderna появятся в Великобритании в апреле

Британское правительство уверено в том, что до 15 апреля будет вакцинировано все население.

Первые партии вакцины американской компании Moderna против коронавируса появятся в Великобритании в апреле, и этим препаратом начнут делать прививки населению.

Об этом пишет interfax.com.ua со ссылкой на британские СМИ .

Всего Великобритания заказала 17 млн доз вакцины Moderna, и первые дозы ожидаются уже в следующем месяце, подтвердил министр цифровизации, культуры, СМИ и спорта Оливер Доуден.

Он не уточнил, сколько именно доз прибудет, но речь идет о сотнях тысяч.

Доуден отметил, что британское правительство уверено в том, что до 15 апреля будет вакцинировано все население старше 50 лет, а до конца июля - остальные взрослые.

Британские власти выдали разрешение на применение стране вакцины от COVID-19, разработанной компанией Moderna, в январе.

Это уже третья вакцина от коронавируса, одобренная британскими властями. В конце 2020 года в стране одобрили экстренное применение вакцин компаний Pfizer и BioNTech и компании AstraZeneca.

Как и вакцина Pfizer / BioNTech, препарат от Moderna также вводится двумя дозами.

Moderna заявила, что на первичном анализе ее вакцина от коронавируса на 100% защищает от тяжелого течения болезни.

Директор компании Moderna Стефана Бансела утверждает, что препарат может защищать от болезни на протяжении нескольких лет.