Возобновляемые источники обеспечили в 2020 году 97 % потребностей Шотландии в электроэнергии

Ещё в 2011 году Шотландия поставила перед собой важную цель, связанную с зелёной энергетикой: она хотела в 2020 году добиться генерации электроэнергии из возобновляемых источников, соответствующей 100 % потребностей своих электросетей. Хотя страна не смогла достичь этой цели, в прошлом году этот показатель составил впечатляющие 97,4 %.

Возобновляемые источники обеспечили в 2020 году 97 % потребностей Шотландии в электроэнергии

Alan Majchrowicz | Getty Images

Scottish Renewables, торговая организация шотландской промышленности возобновляемых источников энергии, сообщила (PDF), что по отношению к 2019 году отрасль показала 8-процентный рост. Исполнительный директор организации Клэр Мак (Claire Mack) добавила, что отрасль произвела достаточно энергии, чтобы обеспечить более чем 7 миллионов домохозяйств. Ветрогенерация остаётся главным возобновляемым источником энергии для страны, хотя в прошлом году наибольший рост наблюдался в гидроэнергетике.

Шотландские власти надеются, что к 2030 году возобновляемые источники энергии смогут удовлетворить 50 % потребностей страны не только в электроэнергии, но также в отоплении и транспорте. Однако, чтобы достичь этой цели, предстоит проделать большую работу.

Возобновляемые источники обеспечили в 2020 году 97 % потребностей Шотландии в электроэнергии

Госпожа Мак сказала: «На внутренний и коммерческий транспорт приходится почти 25 % энергии, используемой в Шотландии, а отопление — это более половины потребностей и более половины всех выбросов парниковых газов». В настоящее время возобновляемые источники энергии обеспечивают только 6,5 % потребностей теплоснабжения. «Технологии, необходимые для замены газа в наших домах, уже существуют, но развёртывание их по всей стране — огромная задача, — добавила она. — Промышленность и правительство должны продолжать работать вместе для решения существующих проблем, если мы хотим полностью реализовать наш потенциал, достичь нулевого уровня к 2045 году».

Возобновляемые источники обеспечили в 2020 году 97 % потребностей Шотландии в электроэнергии

Холли О\'Доннелл (Holly O\'Donnell), менеджер WWF Шотландии по климатической и энергетической политике, призывает ускорить внедрение электротранспорта и увеличить гранты на отопление из возобновляемых источников. Это могло бы помочь Шотландии активнее переходить на возобновляемые источники энергии для отопления и транспорта, а также снизить выбросы, поступающие из этих источников.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Обычная простуда может вытеснить ковид из организма, - исследованиеОбычная простуда может вытеснить ковид из организма, - исследование
Компания Toyota Motors построит «умный город» для 2 тысяч жителейКомпания Toyota Motors построит «умный город» для 2 тысяч жителей
Pfizer начала испытания вакцины от covid-19 на детях от 6 месяцевPfizer начала испытания вакцины от covid-19 на детях от 6 месяцев
Европейский регулятор рынка медпрепаратов признал вакцину AstraZeneca безопаснойЕвропейский регулятор рынка медпрепаратов признал вакцину AstraZeneca безопасной
Ученые разработали первую вакцину против сахарного диабетаУченые разработали первую вакцину против сахарного диабета
Блок рекламы


Похожие новости
Строительство первого в мире космического отеля начнётся в 2025 годуСтроительство первого в мире космического отеля начнётся в 2025 году
На добычу биткоинов уходит больше электроэнергии, чем потребляет АргентинаНа добычу биткоинов уходит больше электроэнергии, чем потребляет Аргентина
Компания Rocket Lab отменила первый в этом году запуск ракеты перед самым стартомКомпания Rocket Lab отменила первый в этом году запуск ракеты перед самым стартом
В ВОЗ оценили шансы человечества создать коллективный иммунитет от коронавируса в 2021 годуВ ВОЗ оценили шансы человечества создать коллективный иммунитет от коронавируса в 2021 году
Пентагон наградил SpaceX первым в 2021 году контрактом на запуск спутниковПентагон наградил SpaceX первым в 2021 году контрактом на запуск спутников
Первые в мире литиевые аккумуляторы с низким содержанием кобальта выпустит LG Energy в следующем годуПервые в мире литиевые аккумуляторы с низким содержанием кобальта выпустит LG Energy в следующем году
Выпускников школ хотят освободить от итоговой аттестации в 2021 году из-за коронавирусаВыпускников школ хотят освободить от итоговой аттестации в 2021 году из-за коронавируса
2020 может войти в тройку самых жарких в истории, - ООН2020 может войти в тройку самых жарких в истории, - ООН
Оксфордский словарь не смог выбрать одно слово года-2020Оксфордский словарь не смог выбрать одно слово года-2020
В этом году увеличилось количество заявок на работу полярником в Антарктиде, - НАНЦВ этом году увеличилось количество заявок на работу полярником в Антарктиде, - НАНЦ
Последние новости
Подгружаем последние новости