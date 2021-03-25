В "Охматдете" впервые провели трансплантацию почки

В Национальной детской специализированной больнице "Охматдет" впервые провели трансплантацию почки.

Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения Игорь Иващенко, передает "Интерфакс-Украина".

"В НДСБ "Охматдет" впервые провели трансплантацию почки для 14-летней девочки", - сказал он 25 марта.

По словам заместителя министра, больница стала вторым медучреждением, в котором одновременно проводятся трансплантации костного мозга и органов.

Напомним, по состоянию на 25 февраля с начала года в Украине осуществили 19 трансплантаций органов и 29 пересадок костного мозга.

Как сообщалось, с 2021 года в Украине заработала Единая государственная информационная система трансплантации органов и тканей.

По словам главы Минздрава, в этом году впервые в Украине планируется сделать трансплантацию легких. Также в планах сделать трансплантацию рук и ног. Степанов подчеркнул, что это особенно актуально для украинских военнослужащих, потерявших конечности в связи с роSSийской агрессией на востоке страны.

Правительство также планирует разработать механизм привлечения к транспортировке анатомических материалов и реципиентов все виды транспорта. В том числе гражданской авиации, авиационного транспорта ГСЧС, Нацполиции и Госпогранслужбы.

В декабре 2019 года в Украине впервые за 15 лет провели трансплантацию сердца.