Обычная простуда может вытеснить ковид из организма, - исследование

Британские ученые из Университета Глазго обнаружили, что обычный риновирус, вызывающий простуду, оказался сильнее коронавируса COVID-19.

Об этом сообщает Би-би-си.

Преимущества могут быть кратковременными, но риновирус настолько распространен, что может помочь подавить коронавирус.

"Грипп - один из самых эгоистичных вирусов и почти всегда работает один. Другие же, например, аденовирусы, склонны к совместному проживанию. Было много предположений о том, как вирус, вызывающий COVID-19 (Sars-CoV-2), впишется в таинственный мир "вирусных взаимодействий". Однако год социального дистанцирования замедлил распространение всех вирусов и усложнил их изучение", - говорится в сообщении.

Ученые Центра вирусных исследований в Глазго взяли копию слизистой оболочки дыхательных путей человека и заразили ее Sars-CoV-2 и риновирусом, который является одной из самых распространенных инфекций в мире и причиной обычной простуды. Выяснилось, что если риновирус и Sars-CoV-2 выпустить одновременно, то первый подавляет ковид.

"Если же риновирусу дать 24 часа форы, то у Sars-CoV-2 просто не будет шансов. И даже когда ученые выпустили Sars-CoV-2 на 24 часа раньше, риновирус все равно оказался сильнее. Sars-CoV-2 не развивается, его очень угнетает риновирус. Это очень интересно, потому что высокая распространенность обычной простуды может снизить количество новых случаев заражения Sars-CoV-2", - рассказал BBC News доктор Пабло Мурсия.

Подобные случаи наблюдались и ранее. Крупная вспышка риновируса, вероятно, отсрочила пандемию свиного гриппа в некоторых частях Европы в 2009 году. Дальнейшие эксперименты показали, что риновирус запускает иммунную реакцию внутри инфицированных клеток, которая блокирует способность Sars-CoV-2 создавать свои копии.

Напомним, осенью исследователи Public Health England заявили, что четверть людей может иметь иммунитет к коронавирусу, хотя большинство даже никогда не было инфицировано им.

Ученые предполагают, что иммунитет от COVID-19 мог появиться из-за подобных коронавирусов, как те, что вызывают простуду. За четыре месяца ни один исследуемый человек с высоким уровнем T-клеток не заразился ковидом, что и позволило считать, что они от него защищены.