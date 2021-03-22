Ученые разработали первую вакцину против сахарного диабета

Канадские ученые разработали вакцину против аутоиммунных заболеваний, которая оказалась эффективной в лечение диабета І типа. На развитие этого типа диабета влияют вирусные инфекции, и возникает он, как правило, в раннем детстве.

Ученые разработали первую вакцину против сахарного диабета

Испытания на животных подтвердили, что вакцина работает. Канадская вакцина защищает от шести известных штаммов вируса Коксаки, относящихся к семейству энтеровирусов. Обычно вирус Коксаки проявляется сыпью, повышением температуры тела, диареей, однако в некоторых случаях может вызвать менингит и миокардит.

Этот же вирус Коксаки может провоцировать развитие сахарного диабета первого типа, что характеризуется аутоиммунной атакой на инсулин-продуцирующие бета-клетки поджелудочной железы. Ученые предполагают, что вирусная инфекция запускает эту чрезмерную реакцию иммунной системы.

Специалист по диабету Пере Сантамария из Университета Калгари в Альберте нашел принципиально новый, на первый взгляд парадоксальный подход к лечению аутоиммунных заболеваний. Вместо того чтобы подавлять иммунитет, как это обычно делается, он решил стимулировать его.

Ученые разработали первую вакцину против сахарного диабета

Группа ученых во главе с Сантамарией создали наночастицы, покрытые антигенами ?-клеток поджелудочной железы, вырабатывающих инсулин (эти клетки подвергаются атаке иммунной системы при диабете 1 типа). Наночастицы были выбраны в качестве носителя антигенов, поскольку они в состоянии длительно удерживать их в организме, что позволяет уменьшить частоту введения и дозу вакцины.

В эксперименте, проведенном учеными, вакцина эффективно предохраняла от диабета мышей с наследственной предрасположенностью к этой болезни. В настоящее время коллектив Сантамарии планирует перейти к испытаниям на людях.


Лобанова Єлизавета, Тудей

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