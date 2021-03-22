Компания Toyota Motors построит «умный город» для 2 тысяч жителей
В конце февраля, в День горы Фудзи, компания Toyota Motors приступила к строительству футуристического города Woven City в городе Сусоно, префектура Сидзуока. Об инновационном городе у подножия самой известной горы Японии сообщает издание Japan Forward.
Что это за проект
Woven City станет живой лабораторией для тестирования практического применения различных технологий следующего поколения, включая полностью автономные транспортные средства, роботов и искусственный интеллект в жилой среде.
Как пишет издание Motor Authority, в городе будут проложены улицы для трех типов движения: более быстрых транспортных средств, низкоскоростных персональных мобильных устройств (например, скутеров) и пешеходов, а также исключительно для пешеходов. Также будет проложена одна подземная дорога для перевозки грузов.
Над созданием плана города работал датский архитектор Бьярке Ингельс, чья команда спроектировала штаб-квартиру Google в Маунтин-Вью.
Woven City планируют построить из экологически чистых материалов. Здесь будут использоваться возобновляемые источники энергии, включая водородные топливные элементы и солнечные панели на крыше.
Жилые дома оснастят роботами и датчиками для наблюдения за здоровьем жителей. Все здания, автомобили и люди будут связаны между собой в общегородскую сеть, управляемую искусственным интеллектом.
Кто будет здесь жить
Первоначально в городе будет всего 360 жителей — в основном пожилые люди, семьи с маленькими детьми и изобретатели. В итоге Toyota планирует поселить в Woven City более 2000 человек, включая некоторых своих сотрудников.