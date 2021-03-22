Компания Toyota Motors построит «умный город» для 2 тысяч жителей

В конце февраля, в День горы Фудзи, компания Toyota Motors приступила к строительству футуристического города Woven City в городе Сусоно, префектура Сидзуока. Об инновационном городе у подножия самой известной горы Японии сообщает издание Japan Forward.

Фото: japan-forward.com

Что это за проект

Woven City станет живой лабораторией для тестирования практического применения различных технологий следующего поколения, включая полностью автономные транспортные средства, роботов и искусственный интеллект в жилой среде.

Как пишет издание Motor Authority, в городе будут проложены улицы для трех типов движения: более быстрых транспортных средств, низкоскоростных персональных мобильных устройств (например, скутеров) и пешеходов, а также исключительно для пешеходов. Также будет проложена одна подземная дорога для перевозки грузов.

Над созданием плана города работал датский архитектор Бьярке Ингельс, чья команда спроектировала штаб-квартиру Google в Маунтин-Вью.

Woven City планируют построить из экологически чистых материалов. Здесь будут использоваться возобновляемые источники энергии, включая водородные топливные элементы и солнечные панели на крыше.

Жилые дома оснастят роботами и датчиками для наблюдения за здоровьем жителей. Все здания, автомобили и люди будут связаны между собой в общегородскую сеть, управляемую искусственным интеллектом.

Кто будет здесь жить

Первоначально в городе будет всего 360 жителей — в основном пожилые люди, семьи с маленькими детьми и изобретатели. В итоге Toyota планирует поселить в Woven City более 2000 человек, включая некоторых своих сотрудников.