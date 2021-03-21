Зонд InSight сумел измерить размер ядра Марса

Зонд InSight американского аэрокосмического агентства NASA, находящийся на поверхности Марса, сумел измерить размер ядра Красной планеты благодаря данным сейсмометра, который имеется в конструкции аппарата. Измерения показали, что радиус ядра Марса составляет от 1810 до 1860 км, что примерно вдвое меньше радиуса ядра Земли.

Зонд InSight сумел измерить размер ядра Марса

Изображение: NASA / JPL-Caltech

Полученные данные говорят о том, что радиус ядра Марса несколько больше, чем предполагали учёные. Это может означать, что ядро менее плотно и в дополнение к железу и сере содержит более лёгкие элементы, такие как кислород. Результаты проведённого исследования озвучил сейсмолог Швейцарского федерального технологического института в Цюрихе Саймон Штелер (Simon St?hler) в рамках проходившей на этой неделе виртуальной конференции Lunar and Planetary Science, а позднее они будут опубликованы в профильном научном журнале.

Скалистые планеты, такие как Земля и Марс, разделены на фундаментальные слои коры, мантии и ядра. Знание размера каждого из этих слоёв имеет решающее значение в вопросе понимания того, как планета формировалась и эволюционировала. Полученные с помощью InSight данные помогут учёным определить, как плотное, богатое металлами ядро Марса отделялось от вышележащей мантии в процессе охлаждения планеты. Само же ядро, вероятно, всё ещё расплавлено, несмотря на то, что планета зародилась около 4,5 млрд лет назад.

Стационарный зонд InSight стоимостью около $1 млрд занимается исследованием Красной планеты с 2018 года. Он располагается недалеко от марсианского экватора и отслеживает «марсотрясения», являющиеся аналогом землетрясений. Как и на нашей планете, на Марсе можно «просвечивать» сейсмические волны, движущиеся с разной скоростью через породы разного состава и свойств.

За время своего функционирования InSight зафиксировал около 500 марсотрясений, что говорит о меньшей сейсмической активности по сравнению с Землёй. Несмотря на это, примерно каждое десятое марсотрясение достигало магнитуды от 2 до 4, чего достаточно для того, чтобы образованные в результате волны проникали сквозь недра планеты и позволяли получить данные о её внутреннем строении. В процессе работы зонд фиксирует сейсмические волны, отражающиеся от глубинной границы между мантией и ядром.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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