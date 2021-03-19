ВОЗ не обнаружила признаков того, что вакцина AstraZeneca вызывает тромбы

Глава ВОЗ заявил, что "нет никаких сомнений" относительно того, следует ли людям применять вакцину Oxford/AstraZeneca.

ВОЗ не обнаружила признаков того, что вакцина AstraZeneca вызывает тромбы
Фото: myseldon.com

Результаты исследования ВОЗ вакцины AstraZeneca не показали общего увеличения случаев свертывания крови, но организация будет продолжать следить за ситуацией в дальнейшем.

Об этом сообщает The Telegraph.

"Вакцина AstraZeneca Covid-19 (включая Covishield) по-прежнему имеет положительный профиль польза/риск с огромным потенциалом предотвращения инфекций и снижения смертности во всем мире", - говорится в заявлении глобального консультативного комитета ВОЗ по безопасности вакцин.

В заявлении также говорится, что зарегистрированные показатели свертывания крови "соответствуют ожидаемому количеству диагнозов при этих состояниях" и соответствующий уровень при наблюдениях "меньше, чем ожидалось".

Глава ВОЗ Тедрос Гебрейесус также заявил на брифинге для прессы в пятницу, что "нет никаких сомнений" в том, следует людям применять вакцину Oxford/AstraZeneca.

16 марта Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) заявило, что пока не видит никаких признаков того, что вакцина AstraZeneca может вызывать тромбы.

Напомним, что с конца прошлой недели страны Европы начали останавливать использование вакцины AstraZeneca после того, как у некоторых людей после прививки этим препаратом образовались тромбы.

Вакцина AstraZeneca - пока единственная доступная вакцина против коронавируса в Украине.

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