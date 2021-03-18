В глубинах Тихого океана обнаружили бактерии, которых не видит человеческий иммунитет

Для этих глубоководных бактерий "люди - марсиане, и наоборот".

В глубинах Тихого океана обнаружили бактерии, которых не видит человеческий иммунитет
Ілюстративне фото бактерії Moritella
Фото: Yuichi Nogi/Infection

В центральной части Тихого океана вблизи островов Феникс на глубине более трех тысяч метров обнаружили бактерии, которые не способен распознать врожденный иммунитет человека.

Об этом пишет Лига.НЕТ со ссылкой на статью группы биологов Бостонского университета и Гарвардской медицинской школы, опубликованной в журнале Science Immunology.

Американские исследователи указывают на представителей рода Moritella из класса морских грамотрицательных гамма-протеобактерий.

Внешнее покрытие бактерий состоит из липополисахаридной (ЛПС) пленки. Другие организмы распознают микробов с определенными участками молекул этих веществ. Но ЛПС-рецепторы в культуре клеток человека, мышей и краба не смогли выявить 80% поднятых с глубины бактерий.

Это открытие расшатывает общепринятое убеждение, что наш иммунитет практически универсальный, то есть может распознавать любые микроорганизмы, с которыми столкнется, в том числе из окружающей среды, с которой человек никогда не встречается.

Авторы пишут, что никто толком не проверял универсальность этого правила, и для выявленных ими глубоководных бактерий "люди - марсиане, и наоборот".

Ученые считают, что открытие может дать толчок к созданию новых биоинструментив и терапий. Например, использовать бактерии-"невидимки" для точечной доставки лекарств к органам или иммунной терапии.

К гамма-протеобактериям относят чрезвычайно большое количество патогенных вроде сальмонеллы, кишечной и чумной палочки, возбудителя брюшного тифа и холерного вибриона.

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