Какая группа крови снижает риск развития диабета

Ученые назвали группу людей, у которых меньше шансов заболеть диабетом. Оказывается, в зависимости от группы крови повышается или снижается риск развития диабета второго типа.

На развитие этого тяжелого хронического заболевание влияет не только ожирение и малоподвижный образ жизни. Оказывается, группа крови имеет немаловажное значение.

Медики провели исследование, в котором приняли участие более 80 000 женщин. У более 3,5 тысячи респонденток диагностировали диабет второго типа. Выяснилось, что меньший процент из них имел первую группу крови.

Исходя из этого, ученые смогли сделать вывод, что наименее подвержены развитию диабета люди с первой группой крови. Больше всего шансов заболеть у обладателей третьей группы крови – 21%, чуть меньше у второй группы крови – вероятность 10%.

Вне зависимости от группы крови врачи рекомендуют провести коррекцию питания и сократить калорийности пищи, обязательно заняться спортом. Для начала будет достаточно легкой ежедневной зарядки. Также систематическая диагностика состояния здоровья поможет на ранней стадии обнаружить любые отклонения в организме. Самое важное - не применять какие-либо препараты без консультации со специалистом.

Напомним, ученые назвали самую сильную группу крови, которая защищает от болезней и дарит долголетие.