ВОЗ одобрила экстренное применение вакцины Johnson & Johnson

Одобрение со стороны ВОЗ позволяет начать распространение вакцины Johnson & Johnson в рамках глобального механизма COVAX.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) позволила экстренное применение вакцины от коронавируса компании Johnson & Johnson.

Об этом говорится в сообщении на сайте ВОЗ.

"Каждый новый, безопасный и эффективный способ против коронавируса - это дальнейший шаг к контролю над пандемией", - отметил глава ВОЗ Тедрос Гебреесус.

Одобрение со стороны ВОЗ позволяет начать распространение вакцины Johnson & Johnson в рамках глобального механизма COVAX.

15 февраля ВОЗ одобрила экстренное применение вакцины от COVID-19 AstraZeneca.

23 февраля Украина получила 500 тыс. доз вакцины от коронавируса AstraZeneca индийского производства. Через день в Украине стартовала кампания вакцинации.