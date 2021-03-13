ВОЗ одобрила экстренное применение вакцины Johnson & Johnson
Одобрение со стороны ВОЗ позволяет начать распространение вакцины Johnson & Johnson в рамках глобального механизма COVAX.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) позволила экстренное применение вакцины от коронавируса компании Johnson & Johnson.
Об этом говорится в сообщении на сайте ВОЗ.
"Каждый новый, безопасный и эффективный способ против коронавируса - это дальнейший шаг к контролю над пандемией", - отметил глава ВОЗ Тедрос Гебреесус.
Одобрение со стороны ВОЗ позволяет начать распространение вакцины Johnson & Johnson в рамках глобального механизма COVAX.
15 февраля ВОЗ одобрила экстренное применение вакцины от COVID-19 AstraZeneca.
23 февраля Украина получила 500 тыс. доз вакцины от коронавируса AstraZeneca индийского производства. Через день в Украине стартовала кампания вакцинации.