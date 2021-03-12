ВОЗ отреагировала на приостановление вакцинации препаратом от AstraZeneca в некоторых странах

В организации уверяют, что вызванных вакцинами COVID-19 случаев смерти не обнаружено.

ВОЗ отреагировала на приостановление вакцинации препаратом от AstraZeneca в некоторых странах
Фото: myseldon.com

Во Всемирной организации здравоохранения прокомментировали прекращение вакцинации препаратом от AstraZeneca в некоторых европейских странах. ВОЗ заверила, что на сегодняшний день не выявлено случаев смерти, вызванных вакцинами COVID-19.

В распространенном ВОЗ заявлении отмечается, что польза вакцины продолжает превышать ее риски, и вакцинация препаратом компании AstraZeneca должна продолжаться, пока идет расследование.

"ВОЗ известно, что в качестве меры предосторожности несколько стран Европейского Союза прекратили использование конкретной партии вакцины AstraZeneca, распространяющейся в ЕС, на основе сообщений о редких нарушениях свертываемости крови у лиц, получивших вакцину. Это было принято в качестве меры предосторожности, пока не завершится полное расследование", - говорится в документе.

В организации изучают текущие отчеты о вакцине AstraZeneca, и как только будут конкретные результаты, их доведут до общественности.

"Вакцинация от COVID-19 не снизит смертность от других болезней. Смертность по другим причинам продолжится, в том числе после вакцинации, но без причинно-следственной связи. По состоянию на 9 марта было введено более 268 млн доз вакцины против COVID-19. На сегодняшний день не выявлено случаев смерти от вакцины", - добавили в ВОЗ.

Напомним, 11 марта стало известно, что Дания прекращает на две недели вакцинацию от COVID-19 препаратом британско-шведской компании AstraZeneca. Об аналогичном решении объявили также в Норвегии, Исландии и Австрии.

23 февраля Украина получила 500 тыс. доз вакцины от коронавируса AstraZeneca индийского производства. Через день в Украине стартовала кампания вакцинации.

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